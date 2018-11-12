Идея для «Истории игрушек 4» появилась до выхода третьего фильма

После релиза третьей «Истории игрушек» режиссер мультфильма Ли Анкрич заявил, что Pixar не намерена снимать продолжение. Однако «История игрушек 4» все-таки состоялась, и постановщик Джош Кули признался: четвертая часть была в планах, еще когда студия заканчивала работу над третьей.

«Эндрю Стэнтон, один из сценаристов всех „Историй игрушек“, крестный отец серии, придумал сюжет четвертого номера во время работы над третьим, — говорит Кули. — Но никому об этом не рассказал. Мы ничего не знали. Говорю за всех».

Лишь несколько человек в Pixar знали, что Стэнтон задумал «Историю игрушек 4». Фильму пришлось ждать своего часа, пока студия была занята другими проектами — мультфильмами «Головоломка» и «Храбрая сердцем», сиквелами «Тачек» и «Корпорации монстров». Когда о сиквеле стало известно, коллеги усомнились в целесообразности четвертой «Истории игрушек», но сценарист стоял на своем и убедил их закончить историю Вуди.

По словам продюсера Джонаса Риверы, энтузиазм Стэнтона оказался заразительным. Они начали размышлять над историей и поняли, что третий фильм — финал истории Энди, тогда как сердцем серии остается Вуди. И что должен делать главный герой, который все сделал правильно и теперь живет дальше? Они решили, что интересно будет показать, как он находит новый смысл жизни, заново изобретает себя.

Из этих размышлений родилась история, что новый ребенок, Бонни, предпочитает другие игрушки, а Вуди вынужден отсиживаться в шкафу. Так на свет появился Вилкинс, через которого зрители узнают, что значит быть любимой игрушкой и что она может означать для ребенка. Вслед за этим постепенно сложилась «История игрушек 4», которая сейчас может похвастаться 98% «свежести» на Rotten Tomatoes и званием одного из лучших фильмов Pixar.

Источник: ComingSoon