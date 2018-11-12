Идея для «Истории игрушек 4» появилась до выхода третьего фильма

Сегодня, 13:18Обсудить0

После релиза третьей «Истории игрушек» режиссер мультфильма Ли Анкрич заявил, что Pixar не намерена снимать продолжение. Однако «История игрушек 4» все-таки состоялась, и постановщик Джош Кули признался: четвертая часть была в планах, еще когда студия заканчивала работу над третьей.

«Эндрю Стэнтон, один из сценаристов всех „Историй игрушек“, крестный отец серии, придумал сюжет четвертого номера во время работы над третьим, — говорит Кули. — Но никому об этом не рассказал. Мы ничего не знали. Говорю за всех».

Лишь несколько человек в Pixar знали, что Стэнтон задумал «Историю игрушек 4». Фильму пришлось ждать своего часа, пока студия была занята другими проектами — мультфильмами «Головоломка» и «Храбрая сердцем», сиквелами «Тачек» и «Корпорации монстров». Когда о сиквеле стало известно, коллеги усомнились в целесообразности четвертой «Истории игрушек», но сценарист стоял на своем и убедил их закончить историю Вуди.

По словам продюсера Джонаса Риверы, энтузиазм Стэнтона оказался заразительным. Они начали размышлять над историей и поняли, что третий фильм — финал истории Энди, тогда как сердцем серии остается Вуди. И что должен делать главный герой, который все сделал правильно и теперь живет дальше? Они решили, что интересно будет показать, как он находит новый смысл жизни, заново изобретает себя.

Из этих размышлений родилась история, что новый ребенок, Бонни, предпочитает другие игрушки, а Вуди вынужден отсиживаться в шкафу. Так на свет появился Вилкинс, через которого зрители узнают, что значит быть любимой игрушкой и что она может означать для ребенка. Вслед за этим постепенно сложилась «История игрушек 4», которая сейчас может похвастаться 98% «свежести» на Rotten Tomatoes и званием одного из лучших фильмов Pixar.

Источник: ComingSoon

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