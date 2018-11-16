Apple рассчитывает выпускать по шесть оскаровских фильмов в год

Сегодня, 12:04Обсудить0

Компания Apple намерена стать участником будущих оскаровских гонок. Согласно источникам, она планирует в будущем вкладываться в производство картин, способных заинтересовать киноакадемиков. В год Apple рассчитывает выпускать по шесть претендентов на премию «Оскар».

Apple уже провела ряд встреч с разными талантливыми кинематографистами, заинтересованными в создании проектов подобного уровня. По информации инсайдеров, бюджет оскаровских фильмов будет в районе 5—30 млн долларов.

В целом Apple намерена повторить формулу Netflix. В прошлом году стрим-сервис выпустил картину Альфонсо Куарона «Рома», которая получила 10 номинаций на премию «Оскар» и одержала победу в трех категориях, включая «Лучший режиссер».

Неизвестно только, как именно Apple планирует демонстрировать свои оскаровские фильмы. Осенью этого года более чем в 100 странах начнет работу стрим-сервис Apple TV Plus, для которого свои проекты делают Стивен Спилберг, София Коппола, М. Найт Шьямалан, Джей Джей Абрамс, Дэмьен Шазелл, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Рон Ховард, Октавия Спенсер и другие знаменитости.

Вероятно, Apple и здесь пойдет по пути Netflix и для удовлетворения правил киноакадемии будет выпускать своих претендентов на «Оскар» в ограниченный прокат.

Источник: New York Post

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