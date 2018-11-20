Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии началась работа над пилотным эпизодом сериала под неофициальным названием «Долгая ночь» — приквела недавно завершившейся «Игры престолов». Канал HBO пока не заказал производство целого сезона и сперва хочет посмотреть, каким получится пилот.

Режиссерское кресло приквела занимает С. Дж. Кларксон, работавшая над сериалами «Декстер», «Джессика Джонс» и «Мост». Джордж Р. Р. Мартин написал сценарий сериала совместно с Джейн Голдман («Дом странных детей мисс Перегрин»). Голдман также возьмет на себя функции шоураннера проекта.

В сериале снимаются Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Маркиз Родригез, Ричард МакКейб, Дикси Эгерикс и Тоби Регбо.

Сюжет или название сериала пока официально не объявлены. Мартин считает, что он должен называться «Долгая ночь» в честь события, случившегося за восемь тысяч лет до вторжения Таргариена, когда на мир опустилась зима, продлившаяся целое поколение.

Согласно источникам, приквел расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители увидят, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос. Создатели раскроют некоторые секреты Вестероса, в том числе тайну происхождения Белых ходоков.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: EW