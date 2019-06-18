Восемь женщин обвинили Макса Лэндиса в сексуальном насилии

Против сценариста Макса Лэндиса, работавшего над фильмами «Яркость» и «Хроника», выдвинуты обвинения в сексуальном и психологическом насилии. Восемь женщин, пять из которых пожелали остаться неназванными, сообщили о неподобающем и преступном поведении со стороны Лэндиса.

По словам трех женщин, Лэндис регулярно их душил. Другая утверждает, что сценарист прижал ее к земле и изнасиловал и регулярно унижал ее, потому хотел заниматься сексом, пока она плачет. Еще две рассказали о случаях сексуального насилия на съемочных площадках.

Эни Бейкер рассказала журналистам Daily Beast, что некоторое время встречалась с Лэндисом, и, когда попыталась разорвать отношения, он заставил ее остаться: «Он развернулся, положил руки на мое горло, подошел в упор и сказал: „Я тебя убью ****. Понимаешь, что я говорю? Убью ****“».

Лэндис пока никак не прокомментировал обвинения.

Режиссер Джош Транк, работавший с Лэндисом над «Хроникой», отреагировал на обвинения в Twitter, где сообщил, что абсолютно уверен в правдивости материала Daily Beast.

«Я на 100% верю каждому слову в статье о Максе, — пишет Транк. — Я запретил ему появляться на площадке „Хроники“ и не разговаривал с ним с 2012 года. У меня внутри все переворачивается, когда я читаю об ужасах, которые он причинил стольким женщинам. Не описать, насколько мое сердце разбито».

Напомним, что масштабное движение против сексуальных домогательств началось осенью 2017-го со скандала, связанного с Харви Вайнштейном. Более 50 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и неподобающем поведении. Некогда могущественного продюсера уволили из собственной компании, лишили членства в киноакадемии и Продюсерской гильдии. Впоследствии в домогательствах обвинили еще нескольких видных актеров, режиссеров и продюсеров.

Источник: Daily Beast