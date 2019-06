Новые постеры фильма «Аббатство Даунтон» и еще 15 новостей дня

Ди Риис поставит мюзикл «Великолепные причуды Кид» (The Kyd’s Exquisite Follies)

Картину описывают как яркое музыкальное приключение о молодой девочке, которая вырывается из трясины родного тихого городка Все-Так-Же-Все-Так-Же, чтобы добиться славы певицы в гигантском и шумном мегаполисе. Риис лично написала сценарий фильма.

Источник: Deadline

Лесли Манн получила роль в экранизации пьесы «Веселое привидение» (Blithe Spirit)

Переосмысление одноименной пьесы Ноэла Коуарда, фильм рассказывает об авторе криминальных романов, который приглашает к себе эксцентричного мистика. Писатель рассчитывает, что тот поможет ему победить писательский блок, мешающий закончить первый сценарий. Только вместо помощи мистик случайно вызывает дух первой жены автора, в результате чего мужчина становится заложником собственного эксперимента. Вместе с Манн в экранизации снимутся Дэн Стивенс, Айла Фишер и Джуди Денч. Эд Холл поставит картину.

Источник: Deadline

Персонажные постеры фильма «Аббатство Даунтон»

Полнометражное продолжение драматического сериала увидит свет 31 октября.

Оливия Уайлд и Джон Хэмм снимутся в драме «Баллада о Ричарде Джуэлле»

История вращается вокруг Ричарда Джуэлла, охранника на Олимпийских играх 1996 года, который первым заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ. Клинт Иствуд занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Софи Тёрнер готова сыграть главную роль в байопике Боя Джорджа

Обсуждая возможных кандидатов на главную роль, музыкант признался, что самый интересный вариант — Тёрнер. В ответ на это актриса написала в Twitter: «Я согласна».

Безымянный проект режиссера Саши Джерваси расскажет о жизни и карьере британского певца и композитора. Зрители увидят, как обычный мальчик из рабочей ирландской семьи стал суперзвездой, ворвавшись на музыкальный олимп. У проекта пока нет точного названия. Джерваси сам напишет сценарий картины.

Вуди Харрельсон сыграет Тимоти Лири в мини-сериале «Самый опасный человек в Америке» (The Most Dangerous Man In America)

Лири — американский писатель и психолог, исследовавший влияние психоделиков на психику и нервную систему человека. Огромную популярность он получил в разгар популярности движения хиппи, когда его стали называть ЛСД-гуру. В 1970-м его арестовали за хранение марихуаны и осудили на 38 лет тюремного заключения. Лири удалось обмануть систему, и через несколько месяцев он сбежал. Соратники Лири помогли ему перебраться в Алжир, откуда он бежал в Швейцарию, а оттуда в Афганистан. В итоге его вновь задержали, и из тюрьмы он уже вышел в 1976 году. Люк Дейвис выступает сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

Источник: Deadline

Трейлер третьего сезона сериала «Блеск»

В продолжении главные героини намериваются взять штурмом Лас-Вегас, где они будут выступать в местном казино. Однако они быстро понимают, что Город греха не так прост и справиться с ним под силу далеко не всем. «Блеск» вернется на экраны 9 августа.

Канал FX продлил сериал «Поза» на третий сезон

Действие проекта разворачивается в Нью-Йорке 1980-х. Главные герои — артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе.

Источник: Deadline

Остин Абрамс исполнит главную роль в драме «Химические сердца»

Фильм рассказывает о 17-летнем Генри Пейдже, самопровозглашенном романтике, который еще никогда не влюблялся. Он ждет свою единственную, а пока все свободное время посвящает школьной газете. Однажды в школе появляется новенькая Грейс Таун, и Генри понимает, что в скором будущем его жизнь изменится навсегда. Ричард Танн написал сценарий адаптации романа Кристал Сазерленд и поставит картину.

Источник: Deadline

Тизер-постер фильма «Хищные птицы»

Экранизация комиксов DC ожидается в кинотеатрах 6 февраля 2020 года.

WarnerMedia может заключить с Джей Джей Абрамсом контракт на 500 млн долларов

Конгломерат одержал верх в ожесточенной борьбе за право работать с Абрамсом и его кинокомпанией Bad Robot. Сейчас стороны заканчивают переговоры, но источники уверены, что сделка состоится. После заключения контракта, который оценивается в районе 500 млн долларов, режиссер и продюсер будет создавать контент для WarnerMedia. При этом договор не будет эксклюзивным и позволит Абрамсу сотрудничать с другими каналами и студиями.

Источник: Deadline

Луди Линь и Донни Йен могут сняться в фильме «Шан-Чи» студии Marvel

По информации источников, студия хочет провести переговоры с актерами, но это еще не означает, что они снимутся в фильме. По данным инсайдеров, Линя, как и Росса Батлера, рассматривают в качестве исполнителя главной роли. В какой роли студия видит Йена, неизвестно. «Шан-Чи» — история главного мастера боевых искусств вселенной Marvel. Под руководством отца он с малых лет тренировался во всех возможных боевых дисциплинах, что позволило Шан-Чи уже в юном возрасте достичь небывалого мастерства. Дестин Креттон занимает режиссерское кресло картины.

Источник: ThatHashtagShow

Келлан Латц исполнит главную роль в триллере «Дивертисмент» (Divertimento)

Латц сыграет шахматиста, страдающего из-за ошибок прошлого. У него появляется новый шанс показать себя благодаря участию в загадочной игре «Дивертисмент». Кейван Шейкхалишахи написал сценарий и поставит картину.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Пацаны»

Действие проекта разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Для контроля за супергероями ЦРУ создает специальный отряд, неофициально известный как «Пацаны». Его суровые члены всегда готовы поставить зазнавшегося героя на место самым жестоким способом. Премьера сериала состоится 26 июля.

Лиза Кудроу озвучит пуделя в мультсериале «Собака-терапевт» (Therapy Dog)

Сюжет вращается вокруг пуделя по кличке Хани, который изучала работы Карла Юнга и обожает, когда ей чешут живот. Свои знания она применяет на практике и помогает соседским животным с их проблемами. Параллельно она пытается поддерживать отношения с сенбернаром Шефом, но понимает, что ее на самом деле тянет к дикому койоту, обитающему неподалеку.

Источник: Deadline

Китайские постеры фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Российская премьера картины состоится 4 июля.

