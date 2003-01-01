Бенедикт Камбербэтч и Мишель Обама сыграли в доджбол с Джеймсом Корденом

Сегодня, 14:48Обсудить0

Устав распевать караоке в машине, ведущий передачи «Очень позднее шоу» Джеймс Корден вместе с Мишель Обамой решил выяснить раз и навсегда, какая страна лучше — США или Великобритания. Для этого они собрали команды соотечественников и устроили соревнование по доджболу.

На стороне Штатов выступали Мила Кунис, Кейт Хадсон, Мелисса Маккарти, Эллисон Дженни и Лина Уэйте. Корден в свою команду пригласил Бенедикта Камбербэтча, Регги Уоттса, Гарри Стайлса и Джона Брэдли из «Игры престолов».

В результате ожесточенного состязания победу одержала команда из Америки.

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