Бенедикт Камбербэтч и Мишель Обама сыграли в доджбол с Джеймсом Корденом

Устав распевать караоке в машине, ведущий передачи «Очень позднее шоу» Джеймс Корден вместе с Мишель Обамой решил выяснить раз и навсегда, какая страна лучше — США или Великобритания. Для этого они собрали команды соотечественников и устроили соревнование по доджболу.

На стороне Штатов выступали Мила Кунис, Кейт Хадсон, Мелисса Маккарти, Эллисон Дженни и Лина Уэйте. Корден в свою команду пригласил Бенедикта Камбербэтча, Регги Уоттса, Гарри Стайлса и Джона Брэдли из «Игры престолов».

В результате ожесточенного состязания победу одержала команда из Америки.