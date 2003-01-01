Бокс-офис России: «Люди в черном» у нас успешнее, чем в остальном мире

1. «Люди в черном: Интернэшнл» (1-я неделя), 217 млн рублей, 718 тысяч зрителей, 36 744 сеанса

«Люди в черном» стартовали в праздничный день 12 июня, а потому общая касса релиза с учетом дополнительного дня проката составила 296 млн рублей. Если рассматривать именно этот результат как итог уик-энда, то перезапуск «Людей в черном» смог обогнать две другие недавние перезагрузки популярных франшиз — «Tomb Raider: Лара Крофт» (227 млн рублей) и «Хищника» (277 млн рублей на старте). Однако и падение во второй уик-энд у «Интернэшнл» будет больше, а потому дальше показатели фильмов выровняются. По сравнению со стартовой кассой предыдущего фильма франшизы «Люди в черном» недобор у новинки существенный — фильм 2012-го освоил 509 млн рублей.

Причины снижения интереса публики к бренду те же самые, что и в США: кроме новых актеров, почти никакой новизны проверенная временем франшиза не несет. Да и сама по себе тотальная замена актерского состава — дело всегда рискованное, фан-база предыдущих фильмов часто воспринимает такие решения без восторга. В Sony это, конечно, понимали, поэтому минимизировали маркетинговые траты и разделили вклад в бюджет с китайским инвестором. В итоге даже средние сборы во всем мире (у картины за первый уик-энд 102 млн долларов с учетом сборов в национальном прокате) могут позволить студии окупить проект. Любопытно, что Россия вместе со странами СНГ со сборами 5,1 млн долларов пока является самым успешным зарубежным рынком для фильма, за исключением Китая (там у него 26 млн долларов на старте).

2. «Тайная жизнь домашних животных 2» (3-я неделя), 114 млн рублей (-38%), 522 тысячи зрителей, 19 922 сеанса

Мультфильм студии Illumination заработал 1,24 млрд рублей и обошел финальные сборы «Монстров на каникулах 3» (1,129 млрд рублей). Мягкое падение на третьей неделе показывает, что «Тайная жизнь 2» имеет все шансы нацелиться на сборы в районе 1,4—1,5 млрд рублей. То есть прокатный множитель картины (отношение итоговых сборов к стартовой кассе) будет около 3. У оригинала множитель похожий, но с поправкой на то, что его стартовая касса составляла 588 млн рублей.

3. «Аладдин» (4-я неделя), 65 млн рублей (-35%), 264 тысячи зрителей, 8447 сеансов

Сказка Disney преодолела рубеж сборов в 1 млрд рублей (в ее копилке после четырех недель 1,037 млрд рублей). И, похоже, на достигнутом «Аладдин» останавливаться не собирается. У фильма лучшая средняя посещаемость в топ-10 — 31 человек на одном сеансе. У «Тайной жизни домашних животных 2» этот показатель составляет 26 человек, у «Людей в черном» — 19.

4. «Люди Икс: Темный Феникс» (2-я неделя), 60 млн рублей (-70%), 222 тысячи зрителей, 118 746 сеансов

Не полюбившаяся фанатам заключительная часть франшизы потеряла 70% сборов первого уик-энда. Общая касса «Темного Феникса» после 11 дней проката составляет 346 млн рублей. У предыдущей серии, «Апокалипсиса», на аналогичный период времени в копилке было на 216 млн рублей больше. Скорее всего, финальные сборы «Темному Фениксу» будут в районе 400 млн рублей, но не более того.

5. «Ма» (1-я неделя), 30 млн рублей, 107 тысяч зрителей, 8854 сеанса

Хоррор Universal не смог удивить российскую публику, стартовав по нижней границе ожиданий. Среди студийных хорроров этого года по сборам к «Ма» ближе всего «Кадавр», заработавший в первый уик-энд 27 млн рублей. Для российской публики у «Ма» были не самый привлекательный концепт (у нас любят мистические ужастики) и каст. Все-таки Октавия Спенсер, популярная в США, нашей аудиторией любима куда меньше.

6. «Годзилла 2: Король монстров» (3-я неделя), 12 млн рублей (-70%), 48 тысяч зрителей, 4361 сеанс

У «Годзиллы» после трех недель проката общие сборы достигли 275 млн рублей. Финальная касса в 300 млн рублей все еще видится реальной, однако катастрофическая динамика свидетельствует о стремительном падении интереса публики к фильму.

7. «Рокетмен» (2-я неделя), 11 млн рублей (-62%), 38 тысяч зрителей, 3899 сеансов

После неудачного старта «Рокетмен» мог бы вытянуть хороший сарафан. В прошлом году он помог, например, музыкальной мелодраме «Звезда родилась», которая стартовала не самым лучшим образом (45 млн рублей), но в итоге довела свою кассу до 170 млн рублей. Но не судьба. Отзывы у фильма хуже, чем у «Звезды». Байопик Элтона Джона идет более или менее в фарватере «Лета» Кирилла Серебренникова. У того после двух недель проката было 59 млн рублей, а у «Рокетмена» — 60 миллионов.



8. «Боль и слава» (1-я неделя), 8,9 млн рублей, 26 тысяч зрителей, 1758 сеансов

С учетом выхода 12 июня общая касса фильма Педро Альмодовара составила 12 млн рублей. Это заметно больше, чем было у «Джульетты» (6,4 млн рублей). Столько же на старте собирала комедия «Я очень возбужден» (12 млн рублей). Правда, показатели посещаемости у картины довольно средние — 14 человек на одном сеансе. Фильм, однако, нацелен на взрослую избирательную аудиторию, которая может раскочегариться на второй, а то и третьей неделе проката.

9. «Донбасс. Окраина» (1-я неделя), 5,1 млн рублей, 19 тысяч зрителей, 3961 сеанс

Практически не замеченным для своей росписи прошел фильм Рената Давлетьярова, который если чем и отметился, так это абсолютно худшим показателем средней посещаемости (4 человека на одном сеансе). Такое кино, похоже, куда уютнее себя чувствует на телевизионном экране, где у него есть подготовленная вечерними выпусками новостей аудитория.

10. «Джон Уик 3» (5-я неделя), 3,5 млн рублей (-43%), 12 тысяч зрителей, 471 сеанс

Пребывание «Джона Уика 3» в десятке объясняется только слабыми сборами двух других новинок уик-энда — российской комедии «Я не такой! Я не такая!» (2,9 млн рублей) и американской независимой фантастики «Питомец юрского периода» (2,4 млн рублей). Как бы то ни было, общие сборы «Джона Уика 3» достигли 430 млн рублей. Лидер нынешнего уик-энда, похоже, будет рад такой финальной сумме, хотя изначально расклады были совсем иные.

Грядущий уик-энд не сулит кинотеатрам притока публики: в прокат выходят новинки с ограниченным кассовым потенциалом. Хотя, «История игрушек 4» от Pixar, быть может, удивит, пусть предыдущая часть франшизы и стала в нашей стране кассовым разочарованием прокатчика. Также в прокат на разогреве у «Проклятия Аннабель 3» выходит хоррор «Детские игры», а еще драма Кантемира Балагова «Дылда», получившая приз за режиссуру в каннской программе «Особый взгляд».