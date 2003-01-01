КиноПоиск и Московская школа кино открывают лекторий «Киноизнанка-2019»

КиноПоиск снова выступит официальным партнером седьмого ежегодного летнего лектория «Киноизнанка», который организует Московская школа кино (МШК). В этом году мероприятие стартует 19 июня, через три дня после завершения 30-го фестиваля «Кинотавр». Откроет «Киноизнанку-2019» мастер-класс Ситоры Алиевой, программного директора киносмотра.

Зарегистрироваться на встречу можно на сайте Московской школы кино. Вход бесплатный.

В рамках лектория КиноПоиск и МШК проведут серию встреч с продюсерами, режиссерами, операторами и другими деятелями отечественного кино. Они разберут свои самые успешные проекты и расскажут об особенностях работы над фильмами, рассмотрят ключевые моменты отечественной и мировой индустрии кино, телевидения и стриминга.

24 июня состоится мастер-класс российских сценаристов и режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, работавших над фильмами «Человек, который удивил всех» и «Салют-7». Они расскажут о разнице в подходах к сценариям для кино и телевидения и объяснят отличия работы с продюсерами сериалов и полнометражных картин.

1 июля «Киноизнанка» проведет встречу с режиссером Олегом Трофимом и художником-постановщиком Дмитрием Онищенко, которая будет посвящена работе над музыкальным клипом «Где бы ты ни был» для группы «Синекдоха Монток». Они ответят на вопросы о съемках музыкального видео и расскажут о специфике этого направления, поделятся нюансами взаимодействия режиссера с исполнителем и автором песен.

Модераторами мастер-классов летнего лектория выступят Елизавета Сурганова, главный редактор КиноПоиска, и преподаватели Московской школы кино. Мероприятия будут проходить регулярно с июня по сентябрь. Расписание будет обновляться и анонсироваться на сайте МШК и в соцсетях КиноПоиска.