Ф. Гэри Грей пытался оставить пост режиссера «Людей в черном: Интернэшнл»

Согласно информации источников издания The Hollywood Reporter, производство фильма «Люди в черном: Интернэшнл» выдалось непростым. Согласно инсайдерам, в съемки картины регулярно вмешивался продюсер Уолтер Ф. Паркс, из-за чего постановщик Ф. Гэри Грей несколько раз хотел отказаться от проекта. Студия, однако, уговорила его остаться и довести процесс до конца.

Проблемы начались еще до того, как был фильм заявлен. Sony планировала сделать кроссовер «Людей в черном» и «Мачо и ботана», судьба которого зависела от решения продюсеров двух франшиз. В итоге встреча не состоялась из-за Нила Х. Морица, и студия решила вместо этого устроить мягкий перезапуск «Людей в черном».

Еще на раннем этапе было принято решение делать фильм с новыми актерами: участие Уилла Смита и Томми Ли Джонса могло сильно сказаться на бюджете и помешать франшизе в будущем. В итоге пригласили Криса Хемсворта и Тессу Томпсон, которые отлично себя показали в третьем «Торе».

Студии очень понравился первоначальный сценарий Мэтта Холлоуэя и Артура Маркама. «Сценарий был хороший, — отмечает один источник. — Плохим сценарием Криса Хемсворта и Тессу Томпсон не привлечешь». Другой инсайдер называет текст очень своевременным, а история была сильно завязана на мировой ситуации с иммиграцией. В какой-то момент главными злодеями была четверка пришельцев в духе The Beatles, которые объединялись в одного монстра.

Все изменилось, когда летом 2018-го студию оставил вице-президент по производству. Между Греем и Парксом началась война за контроль над картиной. Несколько источников утверждают, что продюсер усиленно контролировал изменения в сценарии не только до начала съемок, но и во время. Актеры получали новые страницы прямо на площадке, а Хемсворт и Томпсон в итоге наняли собственных авторов, который правили диалоги. Все это не помогало сюжету фильма.

«Уолтер был одновременно поджигателем и пожарным», — заключает источник.

Постпродакшен прошел спокойно, без лишних пересъемок и кардинальных изменений. Студия протестировала две версии — Грея и Паркса — и в итоге остановила свой выбор на последней. Источники, однако, отмечают, что Sony мало интересовало производство фильма, и она никак не реагировала на проблемы на площадке.

Все это привело к тому, что «Интернэшнл» показал не самый лучший старт в Штатах (30,1 млн долларов) и получил 24% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes. На данный момент общая касса картины составляет 103 млн долларов.

Руководство студии, тем не менее, не переживает из-за низких сборов. Один из менеджеров Sony считает, что у фильма просто не было точной причины для существования. «Интернэшнл», впрочем, не похоронит франшизу, уверен представитель студии: «Центральная идея в том, что пришельцы живут среди нас. В какой-то момент к „Людям в черном“ вернутся — в формате сериала для стриминга или другого фильма».

Источник: THR