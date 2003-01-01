Неизвестный напал на главу Фонда кино Вячеслава Тельнова

Сегодня, 10:43Обсудить0

В Москве неизвестный мужчина совершил нападение на Вячеслава Тельнова, исполнительного директора Фонда кино. Главу организации избили около его дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тельнова.

Согласно словам Тельнова, поздно вечером к нему подбежал неизвестный, дважды ударил его, повалил на землю и сделал фото с помощью телефона, после чего сбежал, оставив при нем деньги и ценные вещи. На основе этого продюсер заключил, что целью нападающего было не ограбление.

Тельнов также отметил, что ему не поступали угрозы, поэтому он затрудняется назвать причину нападения. При этом он не исключает возможности, что за ним следили.

В ближайшее время Тельнов планирует написать заявление в полицию по факту нападения.

До назначения на пост главы Фонда кино в ноябре 2018 года Вячеслав Тельнов работал директором департамента кинематографии министерства культуры и возглавлял Госфильмофонд.

Источник: ТАСС

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