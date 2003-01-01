Студия Lionsgate выпустит приквел «Голодных игр»

Студия Lionsgate начала работу над приквелом франшизы «Голодные игры», основанным на новом безымянном романе Сьюзен Коллинз. Действие развернется за 64 года до событий первой книги и расскажет о создании жестокого соревнования. Работа над адаптацией только началась, и у проекта пока нет сценариста или режиссера.

Сюжет, название и дата релиза книги не сообщаются.

По словам Коллинз, в новой книге она планирует исследовать человеческую природу и показать, чем готовы пожертвовать люди ради выживания. Из романа читатели узнают подробности о прошлом «Голодных игр» — периоде спустя десять лет после разрушительной гражданской войны, известной как Темные дни. Тогда дистрикт 13 возглавил мятеж против Капитолия, но в итоге восстание потерпело поражение и лишь укрепило власть столицы на следующие 75 лет.

«Голодные игры» — главная франшиза Lionsgate. Экранизации книг с Дженнифер Лоуренс в главной роли стали чрезвычайно популярными, а общая касса четырех фильмов (последний роман был разбит на две части) составляет 2,9 млрд долларов.

Источник: Variety