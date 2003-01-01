Студия Lionsgate выпустит приквел «Голодных игр»

Сегодня, 10:25Обсудить0

Студия Lionsgate начала работу над приквелом франшизы «Голодные игры», основанным на новом безымянном романе Сьюзен Коллинз. Действие развернется за 64 года до событий первой книги и расскажет о создании жестокого соревнования. Работа над адаптацией только началась, и у проекта пока нет сценариста или режиссера.

Сюжет, название и дата релиза книги не сообщаются.

По словам Коллинз, в новой книге она планирует исследовать человеческую природу и показать, чем готовы пожертвовать люди ради выживания. Из романа читатели узнают подробности о прошлом «Голодных игр» — периоде спустя десять лет после разрушительной гражданской войны, известной как Темные дни. Тогда дистрикт 13 возглавил мятеж против Капитолия, но в итоге восстание потерпело поражение и лишь укрепило власть столицы на следующие 75 лет.

«Голодные игры» — главная франшиза Lionsgate. Экранизации книг с Дженнифер Лоуренс в главной роли стали чрезвычайно популярными, а общая касса четырех фильмов (последний роман был разбит на две части) составляет 2,9 млрд долларов.

Источник: Variety

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