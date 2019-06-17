BadComedian заключил мировое соглашение с компанией Kinodanz

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, заключил мировое соглашение с российской кинокомпанией KD Studios (старое название — Kinodanz), подавшей против него иск на сумму 1 млн рублей.

Как сообщил адвокат BadComedian Сергей Панченко, мировое соглашение будет оформлено на судебном заседании 24 июня. Панченко не разгласил условия соглашения.

О конфликте между BadComedian и KD Studios стало известно в начале июня. Представители компании сочли, что Баженов в своем обзоре на фэнтези-фильм «За гранью реальности» превысил допустимый объем цитирования оригинального материала. Сам Баженов расценил действия студии как цензуру. На его сторону встали многие известные режиссеры, журналисты и продюсеры.

Источник: РБК