BadComedian заключил мировое соглашение с компанией Kinodanz

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Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, заключил мировое соглашение с российской кинокомпанией KD Studios (старое название — Kinodanz), подавшей против него иск на сумму 1 млн рублей.

Как сообщил адвокат BadComedian Сергей Панченко, мировое соглашение будет оформлено на судебном заседании 24 июня. Панченко не разгласил условия соглашения.

О конфликте между BadComedian и KD Studios стало известно в начале июня. Представители компании сочли, что Баженов в своем обзоре на фэнтези-фильм «За гранью реальности» превысил допустимый объем цитирования оригинального материала. Сам Баженов расценил действия студии как цензуру. На его сторону встали многие известные режиссеры, журналисты и продюсеры. 

Источник: РБК

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