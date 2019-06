Первый кадр из ремейка «Вестсайдcкой истории» и еще 10 новостей выходных

Эбби Ли заменит Элизабет Дебики в сериале «Страна Лавкрафта»

Действие экранизация одноименного бестселлера Мэтта Раффа начинается в 1954 году в Чикаго. 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Блэк узнает об исчезновении отца и отправляется на его поиски на северо-восток США, в Новую Англию. Компанию ему составляют дядя Джордж и подруга детства Летишиа. Путь их лежит к поместью мистера Брэйтуайта, чьи предки владели предками Аттикуса.

Источник: Deadline

Клэнси Браун получил роль в триллере «Уолдо»

Сюжет фильма, основанного на романе Ховарда Гулда, вращается вокруг бывшего детектива полиции Лос-Анджелеса Чарли Уолдо (Чарли Ханнэм), который оставил службу, поселился в лесах и ведет минималистичный образ жизни. Однако в какой-то момент он вынужден вернуться к работе, стать частным сыщиком и расследовать убийство супруги эксцентричной звезды (Мэл Гибсон). Тим Киркби поставит картину.

Источник: Deadline

Промокадр из ремейка мюзикла «Вестсайдская история»

«Вестсайдская история» — вариация истории «Ромео и Джульетта». Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х и рассказывает о конфликте между двумя уличными бандами — «Ракетами» (потомками белых эмигрантов) и «Акулами» (пуэрториканцами). Главный герой, бывший член «Ракет» Тони, влюбляется в Марию, сестру Бернардо, лидера «Акул». Режиссер — Стивен Спилберг.

Сериал «Лучшие в Лос-Анджелесе» продлен на второй сезон

Проект рассказывает о детективах полиции Лос-Анджелеса Сид Бернетт и Нэнси Маккене. Между ними мало общего, но они вынуждены работать сообща и примириться друг с другом в качестве напарниц, чтобы справиться с самыми опасными преступниками города.

Источник: Deadline

Ченнинг Татум снимется в Райаном Рейнольдсом в боевике «Свободный»

Картина расскажет о рядовом сотруднике крупного банка (Рейнольдс), погрязшем в рутине. Все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения. Судя по фотографиям со съемочной площадки, Татум сыграет аватара одного из игроков. Шон Леви занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: The Daily Mirror

Ольга Куриленко сыграет одну из главных ролей в фильме «Охота на лис» (Fox Hunt)

Сюжет картины основан на реальной китайской антикоррупционной операции, в результате которой были арестованы жители Поднебесной, сбежавшие из страны после обвинений в финансовых преступлениях. Вместе с Куриленко в фильме снимаются Тони Люн Чу Вай, Дуань Ихун и Оливье Рабурден.

Источник: THR

ТВ-ролик фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Ролик представляет оригинальный, новый, новейший и самый новый костюмы Человека-паука. Российская премьера картины состоится 4 июля.

Джозеф Демпси присоединился к актерскому составу сериала «Парни что надо»

Проект расскажет о жизни летчика-испытателя Джона Гленна, который в составе экипажа «Меркурий 7» стал одним из первых астронавтов США, совершивших орбитальный космический полет. Создатели сериала планируют показать, как проходила подготовка к полету и как слава, долгое время окружавшая Гленна, сказалась на нем и его семье. Патрик Джей Адамс исполнит роль Гленна. Вместе с ним и Демпси в сериале также снимется Джейк Макдорман.

Источник: Deadline

Лили Рейнхарт исполнит главную роль в драме «Химические сердца» (Chemical Hearts)

В центре сюжета — 17-летний Генри Пейдж, самопровозглашенный романтик, который еще никогда не влюблялся. Он ждет свою единственную, а пока все свободное время посвящает школьной газете. Однажды в школе появляется новенькая Грейс Таун (Рейнхарт), и Генри понимает, что в скором будущем его жизнь изменится навсегда. Ричард Танн написал сценарий адаптации романа Кристал Сазерленд и поставит картину.

Источник: Deadline

Райан Рейнольдс снялся в клипе Тейлор Свифт на песню «You Need to Calm Down»

Netflix выпустит документальный сериал «Эпоха самураев: Битва за Японию» (Age of Samurai: The Battle for Japan)

Проект расскажет о периоде в истории Японии, когда несколько военачальников сражались за полный контроль над страной. Одним из центральных действующих лиц сериала станет Датэ Масамунэ, знаменитый самурай по прозвищу Одноглазый Дракон. В детстве он вырвал себе глаз, пострадавший из-за оспы, убил своего младшего брата, чтобы закрепить за собой право главенства, и в 17 лет, сменив отца в качестве лидера клана, завоевал все соседние территории на севере Японии. Считается, что шлем Масамунэ послужил вдохновением для шлема Дарта Вейдера в «Звездных войнах».

Источник: Deadline

