Звезда сериала «Легион» хочет увидеть камео Дэвида в киновселенной Marvel

Во время премьеры третьего сезона сериала «Легион» исполнитель главной роли Дэн Стивенс рассказал о возможном кроссовере с киновселенной Marvel. Актер считает, что его герою, могущественному, но неуравновешенному мутанту Дэвиду, лучше не появляться в фильмах.

«Легион устроил бы там полный хаос, — говорит Стивен. — Он бы, наверное, ввязался в драку с Таносом — на такое стоит посмотреть».

«„Легион“ занимает очень странный маленький уголок вселенной Marvel, — продолжает актер. — Я бы никогда не посмел ввалиться на эту территорию, но странное небольшое камео никому бы не повредило».

Сериал «Легион», созданный Ноем Хоули, рассказывает о Дэвиде Хэллере. Один из самых сильных мутантов в истории, он наделен огромной мощью, но при этом страдает от шизофрении и галлюцинаций. В отличие от других экранизаций комиксов, авторы этого проекта сделали упор на странность и сюрреализм. В их истории есть место для танцевальных битв, непоследовательного повествования и психоделичных образов. В третьем и заключительном сезоне должен появиться отец Дэвида, знаменитый Чарльз Ксавье.

«В творческом плане это были невероятно вдохновляющие три года, — заметил Стивенс по поводу завершения сериала. — Вместе с уникально странными людьми мы создали что-то оригинальное, радостное и беззастенчиво психоделичное. Надеюсь, мозги фанатов пощекочет, как и с прошлыми сезонами».

Третий сезон «Легиона» стартует с 24 июня.

Источник: Variety