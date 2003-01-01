Режиссер «Темного Феникса» взял на себя ответственность за провал картины

Саймон Кинберг считает, что провал фильма «Люди Икс: Темный Феникс» связан в первую очередь с ним. Во время записи подкаста радиостанции KCRW режиссер заявил: вина за то, что картина не снискала успеха у зрителя, лежит полностью на нем.

«Здесь и сейчас я скажу, что если фильм не сработал, то виноват я, — говорит Кинберг. — Я сценарист и режиссер картины, и если она не нашла отклика у зрителя, то это моя вина».

Премьера «Темного Феникса» состоялась 5 июня. За первый уик-энд в Штатах картина собрала лишь 32 млн долларов, что очень мало для проекта, бюджет которого оценивается в районе 200 млн долларов. На сайте RottenTomatoes фильм получил 23% «свежести», а многие критики остались недовольны. По итогам двух недель проката касса «Темного Феникса» составила лишь 204 млн долларов.

Производство «Темного Феникса» выдалось непростым. Изначально планировалось сделать два фильма, но в итоге студия приняла решение уместить всю историю в одну картину. Сценарий постоянно менялся и переписывался прямо во время съемок, а за несколько месяцев до премьеры проект отправили на масштабные пересъемки: пришлось переделывать весь третий акт.

Несмотря на все сложности, Кинберг получил удовольствие от работы над «Темным Фениксом». Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер даже прислал ему письмо поддержки:

«Он написал, что сочувствует несработавшему фильму. В будущем люди увидят фильм иначе, вне контекста этого конкретного момента, увидят там вещи, которые им понравятся, которые понравились ему как фанату».

Подробнее о том, как развивалась франшиза «Люди Икс» и как она в итоге пришла к «Темному Фениксу», КиноПоиск рассказывает в материале «Дефектный ген: Как „Люди Икс“ уничтожали самих себя».

Источник: KCRW’s The Business

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