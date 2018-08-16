Зак Снайдер опубликовал кадры из своей версии «Лиги справедливости»

В соцсети Vero Зак Снайдер поделился двумя черно-белыми кадрами, не попавшими в финальную версию «Лиги справедливости». На одном представлен Киборг (Рэй Фишер), которому является видение счастливой жизни с родителями, а на другом — Дарксайд, один из главных злодеев вселенной DC, который должен был стать противником Лиги во втором фильме.

Снайдер планировал сделать две «Лиги справедливости», но в итоге вынужден был оставить пост режиссера первого фильма в связи личной трагедией. Вместо него картину доделывал Джосс Уидон. Впоследствии Снайдер заявил, что студия и продюсеры испугались негативной критики и не дали ему закончить начатую историю. По его словам, он планировал продолжить идею мрачного будущего со злым Суперменом.

Многие фанаты Снайдера не приняли «Лигу справедливости», которая попала в кинотеатры. Они даже начали кампанию с требованием к студии Warner выпустить режиссерскую версию фильма. Их не останавливают неоднократные заявления, что подобной версии просто не существует, и недавно они потратили 20 тыс. долларов, для того чтобы над Comic-Con в Сан-Диего пролетел самолет с баннером, призывающим выпустить «Лигу справедливости» Снайдера.