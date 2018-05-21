Брэдли Купер может исполнить главную роль в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

37 минут назадОбсудить0

Брэдли Купер и кинокомпания Fox Searchlight ведут переговоры относительно участия актера в криминальном триллере Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Изначально главную роль в ремейке одноименного нуара 1947 года предлагали Леонардо ДиКаприо, но теперь в проект зовут Купера.

Переговоры находятся на ранней стадии и далеки от завершения, но обе стороны заинтересованы в соглашении. ДиКаприо был вынужден отказаться от проекта, так как не смог достигнуть договоренности с кинокомпанией.

Оригинальная картина Эдмунда Гулдинга «Аллея кошмаров» — экранизация одноименного романа Уильяма Линдсэя Грешама. Фильм рассказывает о молодом и амбициозном аферисте Стэне Карлайле. Долгое время проработав карнавальным фокусником, читающим чужие мысли, Стэн решает заняться более прибыльным делом. При помощи психиатра Лилит Риттер он убеждает богатых людей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но попытка сыграть по-крупному оборачивается для Стэна провалом и вынуждает его вновь вернуться к карнавальной жизни, где он начинает постепенно спиваться.

Дель Торо написал сценарий ремейка совместно с Ким Морган и займет режиссерское кресло картины. Постановщик также спродюсирует проект совместно с Дж. Майлзом Дэйлом.

Источник: Variety

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