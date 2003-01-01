Объявлены победители 30-го кинофестиваля «Кинотавр»

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Жюри «Кинотавра» под руководством Константин Хабенского объявило победителя основного конкурса. В этом году главный приз достался ленте Бориса Акопова «Бык». Картина о криминальной России 1990-х также взяла награду за лучшую операторскую работу.

Лучшим фильмом фестиваля по результатам зрительского голосования стала картины Анны Пармас «Давай разведемся!». Жюри «Кинотавра» отметила ленту призом за лучшим сценарий.

Критики из жюри журнала «Искусство кино» назвали лучшим на кинофестивале «Кинотавр» картину Нигины Сайфуллаевой «Верность», где главную роль исполнил Александр Паль. Остальными оценками критиков можно ознакомится на сайте издания. Жюри присудило фильму специальный диплом жюри «За веру актеров в режиссера».

Вот полный список лауреатов:

Главный приз

«Бык», режиссер Борис Акопов

Приз «За лучшую режиссуру»

Александр Лунгин, «Большая поэзия»

Приз «За лучший дебют»

«Давай разведёмся!», режиссер Анна Пармас

Приз «За лучшую женскую роль»

Виктория Толстоганова, «Выше неба»

Приз «За лучшую мужскую роль»

Александр Кузнецов, «Большая поэзия»

Приз «За лучшую операторскую работу»

«Бык»

Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»

«Давай разведёмся!»

Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма»

«Мысленный волк»

Специальный диплом жюри «За веру актеров в режиссера»

«Верность», режиссер Нигина Сайфуллаева

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России

«Керосин», режиссер Юсуп Разыков

30-й «Кинотавр» проходил с 9 по 16 июня. Обзоры всех фильмов конкурсной программы можно прочесть в нашем спецпроекте.

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