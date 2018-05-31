Ушел из жизни режиссер Франко Дзеффирелли

В Италии на 97-м году жизни скончался итальянский кинематографист Франко Дзеффирелли. О смерти режиссера сообщил Дарио Нарделла, мэр Флоренции.

«Я боялся, что этот день наступит. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром, — написал Нарделла в Twitter. — Один из величайших людей мировой культуры. Мы сочувствуем его близким. До свидания, дорогой мастер. Флоренция никогда не забудет тебя».

Дзеффирелли родился во Флоренции 12 февраля 1923 года. В возрасте шести лет потерял мать и вырос под патронатом британской диаспоры, где познакомился со «Скорпионшами» — пожилыми британскими дамами, которые жили в столице Тосканы в 1930-е и 1940-е. Позднее они вдохновили Дзеффирелли на создание картины «Чай с Муссолини».

Окончил Академию изящных искусств, после чего по совету своего отца поступил во Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры. В период Второй мировой войны был партизаном итальянского движения Сопротивления.

После войны планировал продолжить обучение, но все изменилось после просмотра фильма Лоуренса Оливье «Король Генрих V». Тогда Дзеффирелли решил посвятить себя кино и театру. В 1946 году он переехал в Рим, где стал театральным художником и актером. В 1957-м дебютировал в качестве кинорежиссера с картиной «Кемпинг».

В последующие годы занялся экранизациями Уильяма Шекспира, сняв один за другим фильмы «Укрощение строптивой» и «Ромео и Джульетта». После этого обратился к религиозной тематике с фильмом «Брат Солнце, сестра Луна» и мини-сериалом «Иисус из Назарета».

Всего на счету Дзеффирелли более 20 картин. Он дважды номинировался на премию «Оскар», является пятикратным лауреатом премии Давида ди Донателло и двукратным — премии «Эмми». В 1977 году он был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».