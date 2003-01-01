10 лучших трейлеров недели: Токийский гуль, хорошие мальчики и Доктор Сон

«Банана-Сплитс»

Взяв за основу детскую передачу из 1960-х, канал Syfy решил сделать собственную экранизацию игры «Five Nights at Freddy’s». Ожившие роботы, покрытые плюшем, идут убивать незадачливых детишек и их родителей, застрявших на съемках шоу. Выглядит невероятно дешево и чрезвычайно весело.

«Безымянный документальный фильм об Удивительном Джонатане»

В 1980-е и 1990-е в Штатах под псевдонимом Удивительный Джонатан выступал комик-иллюзионист Джон Эдвард Сзелес, который сплел в своем представлении комедию и магию. Он немало преуспел на своем поприще, но в 2000-е исчез из поля зрения: врачи диагностировали ему проблемы с сердцем и сказали, что ему остался всего год. Кто-то думал, что он умер, но Удивительный Джонатан жив, и документалист Бен Берман расследует, что с ним происходило до и после исчезновения. Проблема в том, что с Джонатаном никогда до конца непонятно, где заканчивается реальность и начинается представление.

«Гостайна»

Основанная на реальных событиях история Кэтрин Ган, которая в 2003 году начала делиться с прессой секретами о нелегальной деятельности американских спецслужб, пытающихся оправдать вторжение в Ирак перед ООН. Несмотря на острую тему, «Гостайна» не самый типичный политический триллера, а вполне себе жизнеутверждающее кино о том, как важно пытаться изменить мир.

«Доктор Сон»

С новой экранизацией Стивена Кинга режиссер Майк Флэнеган замахнулся сразу на двух довольно крупных зайцев — перенеси на большой экран роман классика хоррора и продолжить фильм Стэнли Кубрика. Флэнеган подошел к вопросу со всей серьезностью и не собирается просто так пугать зрителя — скорее рассказать ему мрачную, выбивающую из колеи историю.

«Пенниуорт»

Мифология Бэтмена за 80 лет существования персонажа успела обрасти таким количеством историй, что современным кинематографистам достаточно бросить дротик в стопку комиксов, чтобы найти интересный сюжет. Дротик канала Epix попал в прошлое, когда Брюс Уэйн еще не родился, а его дворецкий Альфред был харизматичным британским юношей со смертоносными навыками и врожденным чувством справедливости. Вместе с остальным миром сериал «Пенниуорт» смогут эксклюзивно смотреть и зрители КиноПоиска.

«С любовью, Антоша»

Антон Ельчин — восходящая звезда Голливуда, которому предсказывали продолжительную и успешную карьеру в кино. Талантливый юноша, он неустанно работал, выбирая самые разные проекты, и всегда был готов поддержать начинающего кинематографиста. Но летом 2016 года его жизнь трагически оборвалась. Гаррет Прайс решил показать всему миру, каким на самом деле был Антон.

«Токийский гуль S»

Продолжение мытарств в прошлом обычного японского студента Кэна Канэки. Получивший в результате несчастного случая ужасающие способности и потребности, наш обычный герой продолжает сопротивляться своей новой сущности. Он пытается избегать и людей, и гулей, поэтому почти все время сидит в кафе «Антик», но один настырный гуль по кличке Гурман очень хочет познакомить Кэна с особенностями токийского гульского общепита.

«Холодное сердце 2»

Сиквел главного анимационного хита Disney призван расширить мир первого фильма и показать, откуда взялась магия и почему Эльза умеет управлять холодом. Трейлеры обещают эпичную историю с погонями, спецэффектами и загадками, но сумеет ли она привлечь фанатов оригинала? Или хотя бы повторить его успех?

«Хорошие мальчики»

«SuperПерцы» стали младше. К счастью, тут героев меньше волнует потеря девственности, а больше то, как вернуть потерянный дрон. В остальном же все как полагается с подобными комедиями, когда обычная ситуация обрастает проблемами, но в итоге все разрешается и возвращается к status quo. А Джейкоб Тремблей отрывается, пока молодой.

«Шанхайская крепость»

Как и в недавнем национальном блокбастере «Блуждающая Земля», Компартия Китая продолжает защищать человечество от внеземных угроз. В прошлый раз спасти Землю от гибели помогла бутылка водки русского космонавта, а в этот на страже последнего оплота людей в Шанхае стоит субтильный парень в исполнении поп-звезды Лухана. Герой любым способом не должен допустить, чтобы агрессивные пришельцы добрались до секретного оружия землян.