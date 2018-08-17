«Доктор Сон» объединил роман Стивена Кинга и «Сияние» Стэнли Кубрика

После премьеры первого трейлера фильма «Доктор Сон» режиссер Майк Флэнеган встретился с журналистами и обсудил с ними экранизацию Стивена Кинга. Постановщик признался, что во время работы над картиной перед ним встала непростая, но любопытная задача — объединить три разных источника в одной истории. Не только сделать достойную экранизацию Кинга, но и почтить память классики кинематографа — «Сияние» Стэнли Кубрика.

«Это адаптация романа „Доктор Сон“, сиквела Стивена Кинга к его роману „Сияние“, — говорит Флэнеган. — Но при этом фильм существует в той же киновселенной, которую Кубрик создал в своей адаптации „Сияния“. Примирение этих трех, порой чрезвычайно разных источников в творческом плане для нас было очень сложным и невероятно захватывающим».

Кинг неоднократно признавался, что ему не нравится экранизация Кубрика. Писатель считает, что режиссер не уловил суть романа и сделал из Джека Торренса злодея, который с самого начала выглядит угрожающим. Тогда как сам Кинг создавал образ сложного человека, страдающего от алкоголизма и пытающегося найти баланс между семьей и работой.

Флэнеган несколько раз встречался с Кингом и в конечном итоге убедил писателя, что «Сияние» Кубрика должно стать частью «Доктора Сна».

«Мы встретились с Кингом и объяснили, что хотим сделать, — продолжает режиссер. — Было также несколько практических вопросов об определенных персонажах, которые живы в романе „Сияние“, но мертвы в финале фильма. Что с этим делать? Как нам вписаться в видение отеля „Оверлук“, созданного Кубриком?»

«Наши разговоры со Стивеном прошли на удивление хорошо, — добавил Флэнеган. — В результате мы не только получили его благословение сделать то, что задумали, но и его поддержку».

Кинг уже лично похвалил картину, написав в Twitter: «Этот фильм взорвет ваш мозг. Разумеется, если у вас он останется после „Оно 2“».

Уже в трейлере видно, что «Доктор Сон» позаимствовал несколько сцен из «Сияния» Кубрика: близнецы, женщина в ванной, ковер и Дэнни в коридоре и, разумеется, эпизод с кровью из лифтов. Флэнеган, однако, не намерен просто заимствовать кадры. На самом деле только момент с кровавыми сценами взят из оригинала. В остальном режиссер и съемочная группа приложили максимум усилий, чтобы воссоздать фильм Кубрика, а не просто скопировать.

По словам Флэнегана, они даже встречались с наследниками Кубрика, чтобы получить доступ к оригинальным чертежам декораций. Режиссер отметил, что они хотели все сделать правильно в надежде, что «даже самый неистовый синефил не сможет отличить наши кадры от его».

Флэнеган также добавил, что «Доктор Сон» лишен типичных для современных хорроров jump scares, когда на экране резко появляются пугающие образы или звучат громкие звуки. Вместо этого режиссер намерен сделать пугающее полотно, которое надолго останется со зрителем.

Источник: Bloody Disgusting

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