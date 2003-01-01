Тай Шеридан рассказал об оригинальной концовке «Темного Феникса»

Во время записи подкаста ReelBlend исполнитель роли Циклопа Тай Шеридан раскрыл несколько подробностей об альтернативной концовке фильма «Люди Икс: Темный Феникс». По словам актера, создателям фильма пришлось изменить место действия финальной битвы и расу пришельцев, пытающихся захватить Феникса — в первом варианте это были скруллы.

«Мне довольно сложно припомнить, каким был финал фильма, — говорит Шеридан. — Изначально по сценарию Чарльз и Скотт отправляются в ООН, потому то, блин, наверняка где-нибудь ошибусь. Идут в ООН, потому что хотят сказать президенту: „Эй, нас пришельцы атакуют, и они похитили Джин Грей“. Ну, или что мы там ему собирались сказать».

«А потом Джин прилетает к ООН и начинается… там большая битва между охранниками ООН и Джин Грей, и оказывается, что все охранники — скруллы, — продолжает актер. — Потом Джин и Скотт… Скотт дерется со скруллами в фонтане. Его швыряют в фонтан у ООН. Потом Джин разбирается со всеми скруллами и улетает в космос. Так она фактически прощается со Скоттом и Чарльзом. И все, наверное, заканчивается».

Во время производства «Темный Феникс» подвергся сильным изменениям. Студия Fox несколько раз переносила релиз картины в связи с постоянными пересъемками: режиссеру Саймону Кинбергу пришлось переделывать весь третий акт, так как он был слишком похож на другой супергеройский фильм. Судя по всему, изменения связаны в первую очередь с «Капитаном Марвел», которая вышла на несколько месяцев раньше и где также важную роль сыграли скруллы.

Подробнее о том, как развивалась франшиза «Люди Икс» и как она в итоге пришла к «Темному Фениксу», КиноПоиск рассказывает в материале «Дефектный ген: Как „Люди Икс“ уничтожали самих себя».

Источник: GeekTyrant