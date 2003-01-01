Трейлер фильма «Доктор Сон»: Сияние Юэна МакГрегора

Оригинальный трейлер:

Экранизации Стивена Кинга продолжают массовый исход на экраны. Теперь настал черед романа «Доктор Сон» — продолжения «Сияния» с Юэном МакГрегором в роли взрослого Дэнни Торранса.

В детстве Дэнни пережил психологическую травму в уединенном отеле «Оверлук», когда его отец попытался убить всю семью. Спустя три десятилетия он надеется забыть события прошлого и глушит свой талант «сияния» алкоголем. Способности Дэнни включаются с новой силой, когда он бросает пить и начинает помогать безнадежно больным людям в нью-йоркском хосписе, подготавливая их к смерти.

Однажды Дэнни устанавливает связь с девочкой Аброй Стоун, которая, как и он, обладает таинственным даром. Абра рассказывает ему о группе, именующей себя «Истинным узлом». Ее члены охотятся за людьми, обладающими «сиянием», и поглощают их способности, как энергетические вампиры.

Первый постер:

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.