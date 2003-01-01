«Коммунисты России» потребовали ограничить доступ к сериалу «Чернобыль»

Представители партии «Коммунисты России» считают, что доступ к сериалу «Чернобыль» на территории России должен быть ограничен. Они обратились к Роскомнадзору с требованием принять меры, а также призывают возбудить уголовное дело в отношении Крэйга Мэйзина и других авторов сериала.

«Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах, — сообщает пресс-служба партии со ссылкой на главу исполкома ЦК Сергея Малинковича. — Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету».

Малинкович отметил, что заявления направлены в Роскомнадзор и МВД. По мнению «Коммунистов России» сериал «Чернобыль» — «идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей», а сама трагедия на Чернобыльской АЭС стала «объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO».

Представитель партии добавил, что даже если события, показанные на экране, соответствуют действительности, то поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и моральный климат в стране «являют собой пример абсолютной лжи».

Ранее сериал HBO похвалил Министр культуры РФ Владимир Мединский, который отметил, что несмотря на небольшие просчеты, «Чернобыль» сделан с большим уважением к простым людям.

Пятисерийный мини-сериал канала HBO рассказывает о печально знаменитой аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, когда разрушился четвертый энергоблок, расположенный неподалеку от Припяти. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью уничтожен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. В центре сюжета находятся люди, которые разбираются в причинах аварии и пытаются понять, что делать дальше.

О создании «Чернобыля» КиноПоиск рассказывал здесь. Также читайте, что еще посмотреть о событиях 1986 года.

Источник: ТАСС