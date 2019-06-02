Создатель сериала «Чернобыль» осудил фото блогеров из Зоны отчуждения

Сериал «Чернобыль» спровоцировал туристический бум в Украине и Белоруссии. Как пишет агентство Reuters, после выхода шоу количество туристов в Зоне отчуждения выросло на 30—40% по сравнению с предыдущим годом. Однако покинутая Припять и окрестности ЧАЭС привлекли не только обычных путешественников, но и блогеров, которые охотятся за выигрышными кадрами.

Так, некоторые блогеры снимались в провокационных позах и полуобнаженными, другие устраивали костюмированные фотосессии в одном из щитов управления реактором, а кому-то удалось даже пробраться на кладбище радиоактивной техники, закрытое для туристов. Первыми на неуместные кадры, сделанные в Зоне отчуждения, обратили внимание пользователи Twitter.

Перевод: «Тем временем в Чернобыле: инфлюэнсеры из Instagram стекаются на место катастрофы».

12 июня шоураннер «Чернобыля» Крэйг Мэйзин обратился к посетителям Зоны отчуждения. Он попросил отнестись с уважением ко всем, кто пострадал от Чернобыльской аварии, и не делать в этом месте неподобающие фотографии. «Чудесно, что из-за „Чернобыля“ возрос поток туристов в Зону отчуждения. Но да, я видел фотографии, которые там делают. Пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Относитесь с уважением ко всем, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью там», — написал Мэйзин в Twitter.

После осуждения в соцсетях и заявления Мэйзина многие блогеры удалили фотографии, сделанные в Зоне отчуждения.

Скриншоты: Sad and Useless

Пятисерийный сериал «Чернобыль» канала HBO рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. В центре сюжета находятся люди, которые пытаются разобраться в причинах катастрофы и понять, что делать дальше. Зрители высоко оценили «Чернобыль». В топе лучших сериалов IMDb он занял первое место.

Ранее КиноПоиск рассказывал, как создатели сериала воссоздали советскую атмосферу и что еще посмотреть о Чернобыльской аварии.