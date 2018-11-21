КиноПоиск покажет новый фильм Быкова одновременно в кино и онлайн

КиноПоиск поддержит новый фильм Юрия Быкова «Сторож», который выйдет осенью 2019 года. Прокат фильма пройдет в новом формате. Его можно будет посмотреть по подписке КиноПоиска одновременно как в кинотеатрах сетей «КАРО» и «Киномакс», так и онлайн на КиноПоиске.

Новый фильм Быкова расскажет о мужчине-отшельнике, который пытается помочь семейной паре в бегах. Производством фильма занимаются кинокомпании «Инвада Фильм», «Артлайт» и «Яндекс.Студия». Фильм снимался при поддержке министерства культуры. Главную роль в картине исполнил сам Быков.

По мнению Ольги Филипук, генерального директора «Яндекс.Студии», премьера одновременно в онлайне и офлайне по подписке — новый подход к поддержке авторского кино.

«КиноПоиск любит и ценит хорошее авторское кино. К сожалению, большинство независимых картин убыточны, — говорит она. — Однако у авторских фильмов огромная аудитория поклонников: „Дурак“ Юрия Быкова пользователи КиноПоиска признали лучшим российским фильмом за 15 лет. Мы хотим упростить для зрителей просмотр таких фильмов и не противопоставлять поход в кино и просмотр онлайн, а наоборот, объединить их в одной простой механике билетов для подписчиков. Надеемся, что результат этого эксперимента откроет новый путь для авторского кино. Мы рады, что крупные киносети „КАРО“ и „Киномакс“ стали первыми, кто нас поддержал».

«Мы стремимся быть технологичными, постоянно ищем новые возможности для улучшения сервиса покупки билетов и повышения комфорта посещения наших кинотеатров, — объясняет Дмитрий Александрович Нартов, генеральный директор сети кинотеатров «Киномакс». — Поэтому с удовольствием решили принять участие в проекте КиноПоиска и показать новый фильм Юрия Быкова в новом для нас формате проката. Не считаем, что здесь есть противоречие: аудитория стриминговых сервисов и посещающая кинотеатры одна и та же, оттока аудитории из кинотеатра в онлайн не ожидаем. Это будет интересный опыт».

«У нас уже есть очень успешный опыт показа „Игры престолов“, когда Россия стала первой страной, где сериал вышел на большом экране и собрал аншлаги. Мы любим эксперименты и теперь хотим, чтобы российский фильм „Сторож“, выходя одновременно на разных платформах, имел возможность повторить этот успех», — добавила Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО».

Первый постер фильма:

Фильм «Сторож» будет доступен по подписке КиноПоиска. Подписка на сериалы и фильмы КиноПоиска стоит 269 рублей и включает более 4800 сериалов и фильмов.

15 июня состоится показ «Сторожа» в рамках кинофестиваля «Кинотавр».

Источник: Пресс-служба КиноПоиска

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