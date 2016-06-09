Опрос: Россияне выбрали «Ну, погоди!» любимым отечественным мультфильмом

Сегодня, 12:29Обсудить0

По данным опроса ВЦИОМ, «Ну, погоди!» возглавил список любимых отечественных мультфильмов россиян. 65% опрошенных поставили проект о приключениях Волка и Зайца на первое место. На второй позиции оказалась серия «Каникулы в Простоквашино» (31%), а замыкают тройку лидеров «Маша и Медведь» (16%), чей эпизод не так давно попал в Книгу рекордов Гиннесса.

При этом в 2016 году «Маша и Медведь» занимали второе место — тогда мультсериал назвали 26% опрошенных, а популярность «Простоквашино» выросла почти в два раза по сравнению с 16% трехлетней давности.

Среди отечественных анимационных проектов россияне также назвали мультсериалы о Винни Пухе (13%), Чебурашке (10%) и коте Леопольде (8%). «Ежик в тумане» Юрия Норштейна собрал 8% голосов.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Источник: РИА «Новости»

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