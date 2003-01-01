Квентин Тарантино запретил сотовые телефоны на съемках «Однажды в… Голливуде»

Сегодня, 10:12Обсудить0

Тимоти Олифант, сыгравший в «Однажды в… Голливуде» актера Джеймса Стэйси, рассказал о работе над девятым фильмом Квентина Тарантино. По словам актера, режиссер настрого запретил использование сотовых телефонов на съемочной площадке фильма.

«Его площадка не похожа на все, где я когда-либо работал, — говорит Олифант. — На съемках у Квентина нет сотовых телефонов. Вообще. Ты уволен. Достал сотовый — все, конец, отправляешься домой».

Тарантино выставил на площадке специальную будку, куда все перед началом съемок сдавали свои телефоны. Если надо было позвонить, то приходилось выходить на улицу. Олифант, однако, уверен, что режиссер запретил телефоны не из-за страха перед возможными сливами информации.

«Мне кажется, дело в создании атмосферы, что мы все здесь работаем над фильмом вместе, — считает Олифант. — Именно это мы и делаем. Мы не где-то там занимаемся своими делами. Все здесь и относимся к делу серьезно».

«Это был величайший подарок для съемочной группы и актеров», — добавил Олифант.

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями погибает от рук последователей Чарльза Мэнсона.

Источник: People

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