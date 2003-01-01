Трейлер «Холодного сердца 2»: Путешествие на север

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Оригинальный трейлер:

«Холодное сердце» — анимационный хит 2013 года, который превратился для студии Disney в настоящую золотую жилу. Касса оригинала составила 1,2 млрд долларов (при бюджете в 150 млн долларов) и породила несколько короткометражных продолжений и бесчисленное количество сопутствующих товаров, которыми игрушечные магазины заполнены и по сей день. Сестры Эльза и Анна стали предметом обожания миллионов детей по всему миру. Disney, разумеется, не могла пройти мимо и приготовила полноценное продолжение, призванное выйти за границы королевства Эренделл.

В «Холодном сердце 2» Эльза решительно настроена разобраться, откуда взялись ее ледяные способности. Ответ на загадку кроется вдали от родной страны, так что в компании Анны, Кристофа, Олафа и Свена она отправляется в опасное, но захватывающее путешествие. Возможно, путь приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого Эренделла.

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