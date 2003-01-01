Бокс-офис России: «Люди Икс» провалились, «Рокетмен» не взлетел

1. «Люди Икс: Темный Феникс» (1-я неделя), 201 млн рублей, 667 тысяч зрителей, 34 617 сеансов

Финальная часть франшизы «Люди Икс» показала неубедительный старт во всем мире, за исключением Китая. В России «Темный Феникс» значительно уступил двум предыдущим частям: «Апокалипсис» собрал на старте 384 млн рублей, а «Дни минувшего будущего» — 326 млн рублей. Ключевые факторы недобора в нашей стране те же самые, что и в остальном мире.

Во-первых, для аудитории комиксов франшиза в нынешнем виде явно морально устарела. Конкурирующие вселенные Marvel и DC предлагают более зрелищный и актуальный продукт. Да и у студии Fox во вселенной Людей Икс есть куда более трендовые фильмы про Дэдпула. В этом смысле «Темный Феникс» видится застрявшим в 2000-х, несмотря на стремление отыграть модную феминистскую повестку.

Во-вторых, даже преданных фанатов «Людей Икс» насторожили новости о пересъемках фильма, который был готов еще в 2017-м. Как показывает практика, подобные действия студий всегда не к добру. Кроме того, после поглощения студии Fox компанией Disney стало понятно, что у Людей Икс в перспективе новая жизнь во вселенной Мстителей. Поэтому поклонников кинокомиксов было сложно убедить, что «Темный Феникс» — такое уж обязательное зрелище на фоне грядущего перезапуска. В итоге финал франшизы оказался не в фаворе как у студии, доживающей последние дни в своем нынешнем виде, так и у аудитории, которой не хватило хайпа вокруг релиза. Добавила негатива и жаркая погода в европейской части России: многие потенциальные зрители в выходные предпочли уехать из городов. Впрочем, этот фактор сказался на всех релизах уик-энда. Не случайно его общая касса оказалась наименьшей за последние шесть недель.

2. «Тайная жизнь домашних животных 2» (2-я неделя), 183 млн рублей (-56%), 822 тысячи зрителей, 32 678 сеансов

Сиквел мультфильма студии Illumination продолжает разочаровывать прокатчика. Падение на второй неделе составило 56%, тогда как первая часть во второй уик-энд собрала 50% стартовой кассы. Общие сборы достигли 1,012 млрд рублей. Для большинства остальных релизов в десятке это, конечно, бокс-офис мечты, вот только у оригинального мультфильма на аналогичный период в копилке было на 477 млн рублей больше. Перспектива добраться до 1,5 млрд рублей у «Тайной жизни домашних животных 2» видится малореальной — скорее всего, финальные сборы мультфильма будут в диапазоне 1,2—1,3 млрд рублей. Первая часть в 2016-м собрала 1,992 млрд рублей. Существенное падение сборов по сравнению с оригиналом сиквел показывает на всех рынках, и это повод для Universal задуматься о целесообразности запуска третьей серии.

3. «Аладдин» (3-я неделя), 100 млн рублей (-52%), 408 тысяч зрителей, 13 506 сеансов

«Аладдин» стал, пожалуй, единственным фильмом, который на этой неделе порадовал дистрибьютора. За три недели сказка Disney собрала 909 млн рублей и явно не собирается останавливаться на достигнутом. У картины Гая Ричи лучший показатель средней посещаемости — 30 человек на одном сеансе (у «Темного Феникса» — 19 человек, у «Тайной жизни домашних животных 2» — 25 человек). Уже в понедельник «Аладдин» стал самой успешной работой Ричи в российском прокате. Позади остались сборы фильма «Шерлок Холмс: Игра теней» (918 млн рублей с учетом СНГ).

4. «Годзилла 2: Король монстров» (3-я неделя), 40 млн рублей (-74%), 150 тысяч зрителей, 15 032 сеанса

Сиквел «Годзиллы» по-прежнему терпит катастрофу. Большее падение кассы во второй уик-энд в этом году в нашей стране показывали только два фильма — «Мэри Поппинс возвращается» (-76%) и «Хеллбой» (-75%). За 11 дней проката фильм заработал 243 млн рублей — это на 52 млн рублей меньше, чем было у первой части в стартовый уик-энд. Как и в случае с «Людьми Икс» и «Тайной жизнью домашних животных 2», ситуация на российском рынке отражает мировые тренды: монструозный блокбастер не взлетел нигде, кроме Китая. Студия Warner Bros. явно в трауре. Ее представители уже в открытую говорят, что запланированный на 2020 год фильм «Годзилла против Конга», вероятно, будет отложен.

5. «Рокетмен» (1-я неделя), 28 млн рублей (-73%), 89 тысяч зрителей, 10 330 сеансов

Музыкальный байопик об Элтоне Джоне — классический пример завышенных ожиданий российского дистрибьютора. Компания «Централ Партнершип» была воодушевлена прошлогодними рекордами «Богемской рапсодии», собравшей в нашей стране 1,025 млрд рублей, и настраивалась заработать как минимум треть этой суммы. Для этого даже была проведена скандальная операция по удалению из прокатной версии сцен однополого секса, чтобы консервативно настроенный зритель российской глубинки, не дай бог, не оскорбился. Но вдруг выяснилось, что основная аудитория фильма живет в Москве и Санкт-Петербурге. И как раз эта аудитория восприняла новости об обрезании в штыки, отказавшись от похода в кино. Таким образом, боссы ЦПШ фактически выстрелили себе в ногу, отвратив от фильма большую часть его потенциальных зрителей. В итоге сборы «Рокетмена» оказались на уровне фильма «Лето», стартовавшего в прошлом году с 25 млн рублей. Особенно удручающими выглядят цифры средней посещаемости картины — 8 человек на одном сеансе. Впрочем, уик-энд был настолько провальным, что это даже не худший показатель в топ-10.

6. «Покемон. Детектив Пикачу» (4-я неделя), 7,2 млн рублей (-68%), 36 тысяч зрителей, 2115 сеансов

За четыре недели «Покемон» собрал 473 млн рублей. Заочное соревнование с «Дамбо», который заработал 474 млн рублей за все время проката, выиграно. Впрочем, как мы уже отмечали в предыдущих обзорах, это не тот уровень, на который рассчитывал дистрибьютор. Вообще, проблемы у релизов Warner Bros. и ее подразделений в этом году начинают казаться системными. В конце июня в прокат выйдет третья часть «Проклятия Аннабель», которая, скорее всего, не доберется до цифр сиквела. Впрочем, спасти год студия может благодаря продолжению хоррора «Оно», выходящему в сентябре.

7. «Джон Уик 3» (4-я неделя), 6,2 млн рублей (-70%), 24 тысячи зрителей, 1201 сеанс

Касса фильма с Киану Ривзом в главной роли достигла 422 млн рублей. Фильм заканчивает свое шествие по экранам в статусе самого кассового боевика российского проката. У идущего вторым в этом списке «Снегоуборщика» сборы по сравнению с «Джоном Уиком» микроскопические — 39 млн рублей.

8. «Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машники» (1-я неделя), 4 млн рублей, 23 тысячи зрителей, 2544 сеанса

Похоже, эксперимент компании Nickelodeon, решившей показывать на больших экранах свой анимационный сериал для дошкольников, начинает надоедать родителям. Первый выпуск собрал 14,6 миллиона, второй — 10 миллионов. Теперь случился обвал. Если тенденция продолжится в следующем месяце, то выход в прокат других серий (Nickelodeon совместно с дистрибьютором «Пионер» заявили девять частей на ближайший год) может и не состояться.

9. «Обитель страха» (1-я неделя), 2,6 млн рублей, 9 тысяч зрителей, 1216 сеансов

Независимый хоррор стартовал на уровне «Святой Агаты» (2,5 млн рублей) и «Химеры» (2,8 млн рублей). Третий эшелон зарубежных фильмов ужасов в этом году чувствует себя в нашей стране не лучшим образом. Сказывается перенасыщенность графика релизов однообразным продуктом без проблесков оригинальности.

10. «Отпетые мошенницы» (5-я неделя), 2,1 млн рублей (-67%), 10 тысяч зрителей, 464 сеанса

Ремейк комедии 1980-х годов уходит из десятки, заработав в общей сложности 338 млн рублей. Все поставленные цели «Мошенницы» перевыполнили, заработав в диапазоне между «Охотниками за привидениями» (293 млн рублей) и «8 подругами Оушена» (406 млн рублей).

Пример «Отпетых мошенниц» настраивает на позитивный лад дистрибьютора перезапуска «Людей в черном» — еще одного женского ремейка, выходящего в прокат. Это самый крупный релиз грядущего уик-энда. Также в прокате новый фильм Педро Альмодовара «Боль и слава».