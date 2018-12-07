Квентин Тарантино назвал «Тор: Рагнарёк» любимым фильмом Marvel

В беседе с журналом Empire Квентин Тарантино признался, что в ближайшем будущем намерен посмотреть блокбастер «Мстители: Финал» и для этого начал просмотр предыдущих фильмов Marvel. По словам режиссера, из последних проектов студии самое большое впечатление на него произвела картина Тайки Вайтити «Тор: Рагнарёк».

«Я за ними не следил, наверное, последние четыре года, — говорит Тарантино. — Кажется, последними фильмами по комиксам, которые я видел в кино в прошлом году, были „Чудо-женщина“ и „Черная Пантера“. Но несколько недель назад я начал просматривать фильмы Marvel, чтобы посмотреть „Финал“. Только что закончил „Первый мститель: Противостояние“, а следующий — „Доктор Стрэндж“».

«Хотя на самом деле последний, который видел, — „Рагнарёк“, — добавил режиссер. — В полном восторге. Мой любимый фильм франшизы со времен „Мстителей“».

«Тор: Рагнарёк» — третий фильм серии о боге грома, радикально отличающийся от предыдущих двух частей. Вайтити помог Тору расслабиться и сделал его более человечным героем, которому свойственно ошибаться. «Рагнарёк» считается одним из лучших проектов Marvel последних лет.

В интервью Тарантино также прокомментировал ситуацию с новой частью франшизы «Звездный путь», которую он планирует поставить. Режиссер заявил, что Марк Л. Смит закончил сценарий картины, и теперь он должен его прочесть, но пока не успел этого сделать. Тарантино также подтвердил, что фильм будет с рейтингом R (18+): «О да! Это фильм с рейтингом R. Если я буду его снимать, то он будет с рейтингом R».

На 72-м кинофестивале в Каннах Тарантино представил свой девятый фильм «Однажды в… Голливуде», рассказывающий о жизни «фабрики грез» в конце 1960-х. Критики и зрители тепло приняли картину, а о своих впечатлениях КиноПоиск рассказывал здесь. Сейчас Тарантино готовит финальный монтаж ленты, российская премьера которого состоится 8 августа.

Источник: ComicBookMovie

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