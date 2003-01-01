Режиссер «Рокетмена» хотел включить в фильм камео Фредди Меркьюри

Сегодня, 11:23Обсудить0

Последние два режиссерских проекта Декстера Флетчера — музыкальные байопики «Рокетмен» и «Богемская рапсодия». Первый он поставил целиком, а второй закончил после увольнения Брайана Сингера с поста режиссера. И во время работы над картиной об Элтоне Джоне постановщик подумывал объединить два фильма.

«Одно время была идея сцены, где Элтон сидит в ресторане с мамой, — говорит Флетчер. — Я думал, что Джон Рид и Фредди Меркьюри могли бы сидеть за другим столиком, и они машут друг другу».

Джо Рид, как известно, был менеджером обоих музыкантов. В «Богемской рапсодии» его сыграл Эйдан Гиллен, а в «Рокетмене» — Ричард Мэдден. При этом Флетчер даже хотел, чтобы Рами Малек, получивший «Оскар» за роль Меркьюри, вернулся для камео в образе певца. Однако в итоге от идеи пришлось отказаться.

«Было бы очень круто, но не вышло, — признался режиссер. — Получилось бы слишком нарочито. Я не намерен создавать киновселенную!»

«Рокетмен» — кинобиография Элтона Джона, рассказывающая о самых важных этапах жизни музыканта. Это история превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки.

Источник: Gay Star News

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