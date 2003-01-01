Майкл Рукер снимется в сериале «Темная башня»

Звезда «Стражей Галактики» Майкл Рукер присоединился к актерскому составу сериала «Темная башня» — экранизации одноименного цикла фантастических романов Стивена Кинга. Многосерийный проект разрабатывает Глен Маззара, сценарист «Щита» и «Ходячих мертвецов».

Кого именно сыграет Рукер, не уточняется. Главную роль — Стрелка Роланда Дискейна — исполнит Сэм Страйк. Яспер Пяякконен появится на экране в образе Человека в черном, он же Рэндалл Флэгг. Согласно источникам, сериал станет предысторией «Темной башни» и расскажет, как Роланд стал Стрелком и как впервые встретился с Флэггом.

Действие «Темной башни» развивается в пограничном постапокалиптическом мире, похожем на Дикий Запад с добавлением магии. Стрелок — защитник, рыцарь, использующий револьверы вместо мечей.

Собрав странную команду из обитателей нашей земли, Стрелок намерен добраться до центра всех миров, где расположена Темная башни, на верхнем уровне которой скрывается тот, кто управляет всем мирозданием. Именно там, считает Роланд, скрывается единственный шанс восстановить порядок. Но, кроме них, в башню хочет попасть и Человек в черном, желающий захватить власть над бесконечными мирами.

Съемки пилотного эпизода 13-серийного проекта сейчас проходят в Хорватии. «Темная башня» ожидается на стрим-сервисе Amazon в 2020 году.

Источник: Michael Rooker Online