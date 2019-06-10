Джастин Бибер бросил вызов Тому Крузу

25-летний певец Джастин Бибер опубликовал в Twitter странный пост, в котором вызвал 56-летнего Тома Круза на поединок в октагоне. «Хочу бросить вызов Тому Крузу на бой в октагоне, — пишет Бибер. — Том, если ты не согласишься на этот поединок, значит, испугался, и тебе этого никогда не забудут. Кто готов провести бой?»

Бибер предложил президенту UFC (Ultimate Fighting Championship) Дэйне Уайт организовать поединок, но вместо этого свои услуги предложил боец смешанного стиля (ММА) Конор МакГрегор.

«Если Том Круз достаточно мужик, чтобы принять вызов, то McGregor Sports and Entertainment готова провести поединок. Хватит ли у Круза духа для боя, как это бывает в его фильмах? Оставайтесь с нами и узнаете!»

В следующем твите МакГрегор сам бросил вызов другой звезде Голливуда — Марку Уолбергу.

Один из пользователей представил, как пройдет бой Бибера и Круза.

Остальные, разумеется, также не смогли пройти мимо.

«Я: Почему Том Круз трендится?

Twitter: Джастин Бибер хочет с ним подраться

Я...»

«Узнает, почему Том Круз трендится в Twitter».

«Когда Том Круз узнал, почему он трендится в Twitter».

«Когда агент Тома Круза дает ему контракт на бой с Бибером».

«Джастин Бибер: Я вызываю Тома Круза на бо…»

«Когда Том Круз увидит Джастина Бибера».

«Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой. Том Круз, пожалуйста, пошли ему это в ответ».

«Джастин Бибер: Ты принимаешь мой вызов?

Том Круз...»

«Тому Крузу 56 лет. Бибер в 25 годится ему в сыновья. Ставлю на Круза. Вся эта беготня в его фильмах подсказывает мне, что он в форме».

«Толпа ликует, гаснет свет, и все затихают. Начинает играть „Danger Zone“. Толпа взрывается. Том Круз выбегает к октагону».

Даже Кевин Смит не смог пройти мимо: «Хочешь взять контроль над Крузом в этом матче? 1) Не дерись с ним на диване, он может быть очень прыгучим; 2) Убедись, что дерешься с настоящим Томом Крузом, потому что он мастер невозможных подмен с масками; 3) Если он выкатится в октагон в очках и трусах, бей по родительскому Porsche».

Круз или его представители пока никак не отреагировали на слова Бибера.

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