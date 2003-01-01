Сигурни Уивер вернется в новых «Охотниках за привидениями»

Звезда оригинальных «Охотников за привидениями» Сигурни Уивер рассказала, что появится в новом фильме франшизы, над которым сейчас работает Джейсон Райтман. Актриса также подтвердила, что Билл Мюррей и Дэн Эйкройд вернутся в продолжении в знакомых ролях.

«Будет невероятно круто вновь поработать с парнями!» — призналась Уивер в интервью журналу Parade.

В «Охотниках за привидениями» 1984 года Уивер сыграла виолончелистку Дану Баррет, чья квартира оказалась в центре массового нашествия призраков. Дана в исполнении Уивер вернулась и в сиквеле 1989 года.

Сюжет новых «Охотников за привидениями» не раскрывается. Известно лишь, что фильм станет прямым продолжением картины Айвена Райтмана. Согласно источникам, история вращается вокруг матери-одиночки и ее детей.

Источник: Parade