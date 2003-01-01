Сигурни Уивер вернется в новых «Охотниках за привидениями»

час назадОбсудить0

Звезда оригинальных «Охотников за привидениями» Сигурни Уивер рассказала, что появится в новом фильме франшизы, над которым сейчас работает Джейсон Райтман. Актриса также подтвердила, что Билл Мюррей и Дэн Эйкройд вернутся в продолжении в знакомых ролях.

«Будет невероятно круто вновь поработать с парнями!» — призналась Уивер в интервью журналу Parade.

В «Охотниках за привидениями» 1984 года Уивер сыграла виолончелистку Дану Баррет, чья квартира оказалась в центре массового нашествия призраков. Дана в исполнении Уивер вернулась и в сиквеле 1989 года.

Сюжет новых «Охотников за привидениями» не раскрывается. Известно лишь, что фильм станет прямым продолжением картины Айвена Райтмана. Согласно источникам, история вращается вокруг матери-одиночки и ее детей.

Источник: Parade

Смотрите также

Дэн Эйкройд рассказал о состоянии франшизы «Охотники за привидениями»

22 мая

Звезда «Очень странных дел» снимется в новых «Охотниках за привидениями»

4 марта

Джейсон Райтман снимет продолжение оригинальных «Охотников за привидениями»

16 января

Сэм Нил и Лора Дерн могут вернуться в «Мире Юрского периода 3»

4 июня

Главное сегодня

Кинотавр-2019

«Одесса» Тодоровского: Каникулы во время холеры

Сегодня

Сигурни Уивер вернется в новых «Охотниках за привидениями»

час назад
Выбор редакции

«Чернобыль», «Толя-робот» и «Уловка-22»: 14 лучших сериалов весны

Вчера

Гвинет Пэлтроу не знала, что снималась в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»

Сегодня, 09:20

«Такое может произойти с каждым»: Киноиндустрия в поддержку журналиста Ивана Голунова

Вчера

Киану Ривз появится в игре «Cyberpunk 2077»

3 часа назад

Обнять любимую игрушку и плакать: Первая реакция на «Историю игрушек 4»

3 часа назад
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании