Киану Ривз появится в игре «Cyberpunk 2077»

3 часа назадОбсудить0

На игровой конференции E3-2019 Киану Ривз представил новый трейлер игры «Cyberpunk 2077». Актера пригласили не просто так: он сыграл в проекте персонажа по имени Джонни Сильверхенд, гитариста с серебряной кибернетической рукой, который помогает главному герою выжить. В сети его персонажа уже окрестили КиберКиану.

«Cyberpunk 2077» — новая игра компании CD Projekt RED, известной по игровым проеткам серии «Ведьмак». Действие развернется в футуристическом городе Найт-Сити, выполненном по всем правилам жанра киберпанка — с фантастическими машинами и залитыми неоном улицами.

Игроки возьмут на себя роль бандита, усиленного киберимплантами наемника, представителя местной преступности. Геймплей обещает полную свободу действий, шесть крупных районов для деятельности и реалистичную сменяемость дня и ночи.

Релиз «Cyberpunk 2077» состоится 16 апреля 2020 года.

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