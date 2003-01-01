Американский бокс-офис: «Мстители» покидают топ

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 2 по 9 июня. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Тайная жизнь домашних животных 2» (1-я неделя), 47,1 млн долларов, 4561 кинотеатр

Вторую неделю подряд на вершине сиквел популярного фильма, и вторую неделю подряд результаты у лидера слабые. «Годзилла 2» в прошлый уик-энд собрал примерно половину от того, что было у первой части, и «Тайная жизнь домашних животных 2» тоже уступила оригиналу вдвое и даже больше. Первый фильм с ходу покорил отметку в 100 миллионов — лучший в истории результат для кино по оригинальному сценарию. Идея действительно была удачной для семейного мультика: это фильм о том, чем заняты кошки и собаки, пока их хозяев нет дома. Недолго думая, начальство Universal решило сделать сиквел ровно о том же самом, но продать ту же концепцию во второй раз оказалось сложно. Даже несмотря на несколько новых имен в списке актеров озвучания (к Кевину Харту и Дженни Слейт присоединились сам Харрисон Форд и Пэттон Освальт, заменивший опального Луи Си Кея), не все зрители поняли, что нового им предлагается в продолжении.

В Голливуде привыкли к тому, что мы живем в эпоху франшиз, так что каждый успешный релиз автоматически получает продолжение, а иногда и не одно. Во многих случаях сюжет в этом не нуждается, а придумать ему качественно новое направление авторам не удается, если они и пытаются. Сравним со стратегией Pixar. «ВАЛЛ-И» и «Вверх» так ценны еще и своей уникальностью — они остались в единственном числе и не обросли трилогиями. К счастью для Universal, «Тайная жизнь 2» сделана всего за 80 млн долларов, так что убытки не прогнозируются (особенно учитывая сборы за границей, где «Тайная жизнь» идет уже две недели). Другие мультфильмы с такими же стартовыми цифрами («Кунг-фу Панда 2» и «Монстры на каникулах 2») в США и Канаде в итоге заработали более 160 миллионов каждый. Впрочем, они выходили в прокат не в высокий сезон, а на сборах «Тайной жизни 2» наверняка отразится конкуренция с летними тентполами.

2. «Люди Икс: Темный Феникс» (1-я неделя), 33 млн долларов, 3721 кинотеатр

По сравнению с судьбой «Темного Феникса» проблемы «Тайной жизни 2» сложно назвать проблемами. Никто не ждал, что очередной (двенадцатый) фильм из вселенной «Людей Икс» станет сенсацией проката, но все же ни одна часть франшизы о мутантах не начинала релиз с цифры меньше 50 миллионов. Неудачей считался «Люди Икс: Апокалипсис» трехлетней давности, а он собрал на старте 65 миллионов, почти в два раза больше. У «Темного Феникса» худшие оценки критиков среди всех частей «Людей Икс» (22% на счетчике Rotten Tomatoes) и худшие отзывы зрителей (B- на CinemaScore). История о героине Софи Тёрнер оказалась неоригинальной. Как финал франшизы фильм тоже не работает, и общее ощущение такое, что нужно было заканчивать «Логаном» и не собирать мутантов в еще один необязательный бой.

Проблемы «Темного Феникса» усугубились бесконечными пересъемками: фильм доделывали два года, бюджет в результате вырос до 200 миллионов, что невозможно окупить при таком старте. Кроме того, в последний момент Fox перенесла дату премьеры. Осенью студия уже успела выпустить трейлер с анонсом релиза в феврале, но тут же передумала и сдвинула сроки на лето. Последствия всей этой неразберихи достались Disney, которая приобрела Fox в начале года. Скорее всего, мутантов теперь отправят на отдых, чтобы в какой-то момент в будущем присоединить их к киновселенной Marvel.

3. «Аладдин» (3-я неделя), 24,5 млн долларов (-42,8%), 3805 кинотеатров (-671)

К счастью для Disney, у нее еще есть смазливый багдадский вор, который за две с половиной недели проката обогатил студию на 232 миллиона, если считать только американские сборы. Это третий по сборам фильм года после «Мстители: Финал» и «Капитана Марвел». Во всем мире у «Аладдина» 604 миллиона.

4. «Годзилла 2: Король монстров» (2-я неделя), 15,5 млн долларов (-67,5%), 4108 кинотеатров

Годзилла потерял свою корону, скатившись с первого места сразу на четвертое. Падение в 67,5% было предсказуемым: первая часть, гораздо более успешная, потеряла во второй уик-энд примерно столько же. Но будущее мегаящера вызывает все больше вопросов. Его финальный результат вряд ли окажется намного выше 100 миллионов.

5. «Рокетмен» (2-я неделя), 14 млн долларов (-45,6%), 3610 кинотеатров

Прижизненный байопик Элтона Джона ушел за 100 млн долларов в мировом прокате. Половина из этой суммы приходится на Америку (50,5 миллиона). Американская пресса до сих пор обсуждает сходства и различия с «Богемской рапсодией». Vulture опубликовал статью о том, как фильм хотели сделать пригодным для подросткового рейтинга именно из-за успеха «Рапсодии» (которая вышла с цензом PG-13). «Рокетмену» оставили взрослый рейтинг, отсюда и более низкие сборы. Но вполне возможно, что оскаровские номинации будут и у нового фильма.

6. «Ма» (2-я неделя), 7,8 млн долларов (-56,8%), 2816 кинотеатров (+8)

«Ма» потеряла во второй уик-энд больше половины сборов, но для малобюджетного триллера это нормально, тем более что особенного ажиотажа вокруг фильма с Октавией Спенсер не наблюдалось. «Ма» собрала уже 32 миллиона в Америке при бюджете всего в 5 миллионов.

7. «Джон Уик 3» (4-я неделя), 7,4 млн долларов (-33,2%), 2776 кинотеатров (-828)

У третьего «Уика» лучшая динамика сборов в первой десятке. Его бокс-офис в четвертый уик-энд всего на треть меньше, чем в предыдущий. Сейчас у одинокого киллера 138 млн домашних сборов — больше, чем заработали семейные тентполы «Дамбо» и «Детектив Пикачу», и почти столько же, сколько у «Шазама!».

8. «Мстители: Финал» (7-я неделя), 4,8 млн долларов (-40,3%), 2121 кинотеатр (-984)

Скорее всего, это последняя неделя «Мстителей» в первой десятке («Капитан Марвел», между прочим, держалась девять уик-эндов, но ей помогло как раз ожидание «Финала»). Супергеройская команда начинала с астрономических цифр, но похоже, что по итогам все-таки останется на втором месте и в Америке, и в мире. Домашние сборы (824 миллиона) довольно далеки до «Пробуждения силы» (936 миллионов), шансы на победу над «Аватаром» в мире тоже снижаются — остается еще 58 миллионов, а «Мстители» добирают уже из последних сил. Тем не менее таких грандиозных цифр мы еще долго не увидим: «Мстители» заработали в мировом прокате 2,730 миллиарда.

9. «Покемон. Детектив Пикачу» (5-я неделя), 3 млн долларов (-57,1%), 2161 кинотеатр (-986)

Пушистый сыщик покидает топ на цифре 137 миллионов. Отличная работа, тем более что за пределами Северной Америки у «Пикачу» еще 272 миллиона.

10. «Образование» (3-я неделя), 1,6 млн долларов (-52,2%), 1134 кинотеатра (-1384)

«Нам нужно больше таких фильмов, как „Образование“», — написало каждое второе американское издание за неполные три недели его проката, имея в виду, что тему женской дружбы на экране раскрывают редко. Осталось убедить зрителей, что им нужно больше таких фильмов, где нет монстров и супергероев. «Образование» собрало всего лишь 17,8 миллиона.

Важным событием недели стал еще один фильм о женской дружбе. «В прямом эфире» — хит фестиваля «Сандэнс» с Эммой Томпсон в роли телеведущей — был куплен для проката Amazon за рекордные 13 млн долларов. В эти выходные фильм вышел в ограниченный прокат в четырех кинотеатрах и собрал почти 250 тыс. долларов, то есть 62,4 тысячи с каждого. В этом году лучшая наработка на копию была только у «Мстители: Финал». На следующей неделе «В прямом эфире» выйдет в широкий прокат в 1500 кинотеатров.

Кроме того, выйдет «Люди в черном: Интернэшнл» — продолжение франшизы MIB покажут 3800 кинотеатров. Перезапуск культового «Шафта» с Сэмюэлом Л. Джексоном выйдет в 2900 кинотеатрах, а Focus Features скромно выпустит зомби-комедию Джима Джармуша «Мертвые не умирают» в 550 залах.