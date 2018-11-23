Обнять любимую игрушку и плакать: Первая реакция на «Историю игрушек 4»

«История игрушек 4» — один из тех сиквелов, в необходимости которого сомневались если не все, то многие. Третий фильм поставил точку в приключениях Вуди и Базза, отдав их в руки новой хозяйки. Но в итоге точка оказалась троеточием, а в закромах студии Pixar нашлась еще одна история о живых игрушках.

Если судить по первым отзывам, то история имеет полное право на существование. Первые зрители практически единогласно сообщают, что авторы смогли достичь в четвертом фильме какого-то непостижимого уровня душевности и юмора, сделав одну из самых лучших частей франшизы. И да, «Историю игрушек» стоит смотреть как минимум из-за Киану Ривза в роли канадской игрушки-каскадера Дюка Кабума.

Вот что пишут первые зрители.

«Несколько слов об „Истории игрушек 4“: в этом фильме студия Pixar достигла потрясающего уровня анимации; Киану Ривз шикарный в роли Дюка Кабума; в кинотеатре было довольно пыльно; я в восторге от всего фильма. Превосходно сделан. Обязательно к просмотру».

«Только Pixar на пике силы может сделать из третьего сиквела франшизы о живых игрушках проницательную историю о том, как важно научиться уделять внимание не только счастью других, но и своему. Плюс, как и случае с третьим фильмом, выглядит как абсолютный финал. Киану Ривз — звезда фильма».

«„История игрушек 4“ к тому же смешная, особенно благодаря Дюку Кабуму, Вилкинсу, Утке и Кролику, которые просто-таки отличное дополнение к любимой команде».

«Концовка „Истории игрушек 4“ столь же душевая, милая и душераздирающая, как и „Истории игрушек 3“. В промежутке между искренними взрывами смеха (спасибо, Дюк Кабум) скрывается история с душой, которыми знаменита Pixar. В восторге».

«„История игрушек 4“ — еще одна великолепная часть серии и первая, которая больше всего похожа на приключенческий фильм. С темами прощаний, вторых шансов и поисками пути домой, она наполнена юмором, но вместе с тем при просмотре этого фильма я плакал сильнее, чем когда-либо до этого».

«Только с просмотра „Истории игрушек 4“. Если вы переживаете из-за еще одной „Истории игрушек“, то можете расслабиться! Это потрясающее и отличное дополнение франшизы. Не терпится посмотреть еще раз».

«Одна из наших редакторов только что посмотрела „Историю игрушек 4“. Вот ее реакция: „История игрушек 4“ — запросто самый смешной фильм из четырех. Обязательно к просмотру».

«Только что с просмотра „Истории игрушек 4“… И это моя любимая часть франшизы. Смеяться вы будете не меньше, чем плакать. В один момент вы почувствуете себя ребенком, а в другой — взрослым. Не терпится показать его друзьям».

«„История игрушек 4“ — трогательная новая часть франшизы. ЗАПАСАЙТЕСЬ ПЛАТКАМИ! Вы влюбитесь в Вилкинса, а Кигэн-Майкл Ки и Джордан Пил в виде этих двух — настоящие звезды фильма».

«Все, кто переживал по поводу „Истории игрушек 4“, можете расслабиться! Фильм вышел чудесным и волшебным. Он раздавит вас, как и предыдущие три, так что есть чего ждать!»

«Для „Истории игрушек 4“ и бесконечность не предел. Она сразу начинает дергать за сердечные струны и не останавливается. Новые персонажи идеально вписались, а старым любимчикам дали возможность показать себя».

«После „Истории игрушек 4“ мне захотелось обнять игрушку из моего детства. Pixar наградит фанатов, которые оставались с франшизой все эти годы. Прекрасное путешествие для Вуди. Не дотягивает до уровня „Истории игрушек 3“. Киану Ривз в роли Дюка Кабума — чисто праздник. В фильме моя любимая отсылка к „Сиянию“».

«„История игрушек 4“ — чистый восторг. Энергичная история, которая вызывает в памяти первые два фильма, к тому же с одними из лучших шуток франшизы. Жизненный и взрослый посыл для тех, кто вырос на серии. Дюк Кабум — НАШЕ ВСЕ! Больше Киану, пожалуйста».

«Многие говорили, что нам не нужна „История игрушек 4“ (включая меня), но, поверьте, нам НУЖНА была эта история. Я никогда так сильно не плакал и не смеялся, как при просмотре „Истории игрушек“. ОБЯЗАТЕЛЬНО к просмотру!»

«„История игрушек 4“ — очень милое и немного дерзкое кино. Вам все понравится. Было очень круто увидеть, как изменилась анимация и остальное с первого фильма».

«Pixar снова это сделала! „История игрушек 4“ — мой новый любимчик! Готова поспорить, вы не сможете не засмеяться и не заплакать во время просмотра этой любовной истории о дружбе».

«„История игрушек 4“ заканчивает историю Базза и Вуди, а мы и не подозревали, что нам это требовалось. Она открывает путь для будущего франшизы с новыми персонажами. Определенно, качественный фильм Pixar и один из ее лучших сиквелов».

«Вау. В „Истории игрушек 4“ хватает сюрпризов. Полно юмора, но и поплакать придется. Оставайтесь в зале до самого конца».

В российский прокат «История игрушек 4» выйдет 20 июня. Предпродажа билетов уже открыта.