Гвинет Пэлтроу не знала, что снималась в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»

Гвинет Пэлтроу приняла участие в записи кулинарной передачи Джона Фавро «Шоу поваров», где разговор зашел о происхождении проекта. По словам режиссера, идея появилась, когда они снимались в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» в Атланте. На что Пэлтроу, явно не понимая, о чем идет речь, переспросила: «„Человек-паук“?»

«Да, мы вместе снимались в „Человеке-пауке“, — продолжает Фавро. — Помнишь?»

Пэлтроу в ответ уверенно отвечает, что не снималась в «Человеке-пауке» и что речь, скорее всего, идет о «Мстителях».

«Не, ты была и в „Человеке-пауке“», — не унимается Фавро, после чего начинает пересказывать ей один из финальных моментов «Возвращения домой», где Тони Старк планирует объявить миру, что Питер Паркер вступает в ряды Мстителей. Питер отказывается, и, чтобы оправдать организованную пресс-конференцию с журналистами, Тони предлагает Пеппер заявить об их помолвке. Именно в этой сцене появляется Пэлтроу.

Актриса помнит, что снималась в этом эпизоде, но не представляла, что он в итоге оказался в «Человеке-пауке».

«Это был „Человек-паук“? — искренне удивляется Пэлтроу. — О Господи!»

Ранее похожая ситуация случилась с актером Крисом О’Даудом, который во время интервью неожиданно осознал, что в 2013 году снимался в блокбастере «Тор 2: Царство тьмы».

20 февраля Пэлтроу объявила, что после «Мстители: Финал» не планирует возвращаться к фильмам Marvel. 27 сентября зрители смогут увидеть актрису в сериале Netflix «Политик».