Режиссер «Круиза по джунглям» может поставить «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном

Жауме Кольет-Серра, постановщик «Отмели» и «Пассажира», планирует занять режиссерское кресло экранизации комиксов «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Согласно источникам, сейчас Кольет-Серра ведет переговоры со студией Warner, которая, после успеха «Шазама!», хочет как можно быстро начать производство «Черного Адама».

С момента начала съемок «Круиза по джунглям» Кольет-Серра считался главным кандидатом на пост режиссера «Черного Адама». По информации инсайдеров, продюсерам очень понравилось, как постановщик справился с дорогостоящим фильмом Disney и по завершении съемок к нему сразу обратились с предложением заняться экранизацией комиксов.

Черный Адам — антигерой вселенной DC и главный противник Шазама, которого в одноименном фильме недавно сыграл Закари Ливай. Адам впервые появился на страницах комиксов в 1945 году, но полноценную карьеру получил лишь в 1970-е. Изначально Черный Адам изображался как древнеегипетский предшественник Шазама. Впоследствии был переписан в павшего героя, который пытается очистить свое имя.

Во многом Черный Адам повторяет способности Шазама и обладает огромной силой, скоростью и умом. Адам не считает себя супергероем, но и не является злодеем в привычном понимании. В последнее время он чаще выступает как защитник вымышленной средне-восточной страны Кандак. Адам использует свои способности для сохранения мира в Кандаке и редко покидает пределы страны.

Джонсон приписан к роли Адама с 2012 года. Тогда студия планировала представить персонажа как главного противника в «Шазаме!». Проект долгое время не удавалось запустить, и New Line приняла решение сделать отдельный фильм с антигероем.

«Круиз по джунглям» ожидается в российских кинотеатрах 23 июля. 1 августа зрители увидят Джонсона в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Источник: Variety