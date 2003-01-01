Режиссер «Круиза по джунглям» может поставить «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном

Сегодня, 00:38Обсудить0

Жауме Кольет-Серра, постановщик «Отмели» и «Пассажира», планирует занять режиссерское кресло экранизации комиксов «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Согласно источникам, сейчас Кольет-Серра ведет переговоры со студией Warner, которая, после успеха «Шазама!», хочет как можно быстро начать производство «Черного Адама».

С момента начала съемок «Круиза по джунглям» Кольет-Серра считался главным кандидатом на пост режиссера «Черного Адама». По информации инсайдеров, продюсерам очень понравилось, как постановщик справился с дорогостоящим фильмом Disney и по завершении съемок к нему сразу обратились с предложением заняться экранизацией комиксов.

Черный Адам — антигерой вселенной DC и главный противник Шазама, которого в одноименном фильме недавно сыграл Закари Ливай. Адам впервые появился на страницах комиксов в 1945 году, но полноценную карьеру получил лишь в 1970-е. Изначально Черный Адам изображался как древнеегипетский предшественник Шазама. Впоследствии был переписан в павшего героя, который пытается очистить свое имя.

Во многом Черный Адам повторяет способности Шазама и обладает огромной силой, скоростью и умом. Адам не считает себя супергероем, но и не является злодеем в привычном понимании. В последнее время он чаще выступает как защитник вымышленной средне-восточной страны Кандак. Адам использует свои способности для сохранения мира в Кандаке и редко покидает пределы страны.

Джонсон приписан к роли Адама с 2012 года. Тогда студия планировала представить персонажа как главного противника в «Шазаме!». Проект долгое время не удавалось запустить, и New Line приняла решение сделать отдельный фильм с антигероем.

«Круиз по джунглям» ожидается в российских кинотеатрах 23 июля. 1 августа зрители увидят Джонсона в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Источник: Variety

Смотрите также

Джордан Пил назвал «Солнцестояние» самым идиллическим хоррором в истории

Вчера

Экранизация игры «Uncharted» выйдет в 2020 году

Вчера

Постер «Чудо-женщина: 1984»: Золотой наряд амазонки

5 июня

Бенисио дель Торо пригласили в «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна

3 июня

Главное сегодня

Режиссер «Круиза по джунглям» может поставить «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном

Сегодня, 00:38
Кинотавр-2019

Фильмы, чайки и дельфины: 50 фактов о фестивале «Кинотавр»

Вчера

11 лучших трейлеров недели: Страшные истории, язык нации и путь к звездам

Вчера

Они всегда играют монстров: 10 актеров чудовищного амплуа

Вчера

Фото со съемок «Черной Вдовы» и еще 12 новостей дня

Вчера

ТестЦой или Элтон? Узнайте, какой вы музыкант

6 июня

Распад и отчуждение: Что еще посмотреть о Чернобыле после сериала HBO

5 июня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании