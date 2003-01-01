11 лучших трейлеров недели: Страшные истории, язык нации и путь к звездам

«Ford против Ferrari»

Похоронив Росомаху, Джеймс Мэнголд взялся за историю противостояния двух автомобильных концернов. Получилась, судя по всему, энергичная история о любви к скорости и о том, как люди, если захотят, способны преодолеть любые преграды.

«Бриттани бежит марафон»

На первый взгляд, фильм выглядит как типичная история о том, что путь к успеху начинается с себя. Но не стоит забывать, что картина покорила зрителей на последнем кинофестивале «Сандэнс», где взяла специальный приз. Так что под стандартной оболочкой скрывается душевный рассказ, умело балансирующий между воодушевляющим и смешным.

«Восемь сотен»

Первый китайский фильм, полностью снятый для показа в формате IMAX, конечно же, исторический боевик. 26 октября 1937 года, японо-китайская война. 400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи ведут оборону шанхайского склада Сыхан от Императорской армии Японии. Исторические источники утверждают, что оборонявшихся было чуть более 400, но в китайскую историю они вошли как 800 героев.

«Джессика Джонс», третий сезон

До этого Джессика Джонс сражалась с противниками, использовавшими против нее всякие суперспособности. Теперь настал черед серийного убийцы — очень ловкого и изворотливого, которого будет не так просто изловить.

«К звездам»

Брэд Питт собирается лететь в космос, чтобы найти давно потерянного отца, который болтается где-то на границе Солнечной системы. Возможно, именно действия папы привели к тому, что человечество оказалось на грани вымирания. Безграничная вселенная скрывает в себе множество загадок, и режиссер Джеймс Грэй решил показать, насколько недружелюбной она может быть.

«Люс»

Чрезвычайно интересный психологический триллер о воспитании против природы. «Люс» — история улыбчивого чернокожего старшеклассника, звезды школы, гордости учителей и приемных родителей, десять лет назад усыновивших его из Эритреи. Однажды в одном из сочинений он высказывает слишком много симпатии к панафриканскому движению, что привлекает внимание учительницы. Действительно мрачное прошлое сказалось на парне или он просто кому-то не понравился?

«Ради всего человечества», первый сезон

Apple TV взялся рассказать альтернативную историю покорения космоса. Что если бы первыми на Луну высадились советские космонавты? Авторы сериала считают, что это бы подстегнуло космическую гонку, а NASA нацелилось бы на другие планеты Солнечной системы.

«Рук», первый сезон

Любопытный проект, который выглядит как смесь фильмов о Джейсоне Борне и Людях Икс, шпионский триллер с суперспособностями. Мифанви Томас обладает сверхспособностями и страдает от амнезии. Ей нужно понять, кто стоит за таинственными убийствами, и сохранить потерю памяти в секрете от коллег по секретной службе Великобритании.

«Страшные истории для рассказа в темноте»

Несмотря на жутковатых монстров, порожденных фантазией Элвина Шварца и Стивена Гаммела, продюсер Гильермо дель Торо хочет, чтобы «Страшные истории» могла смотреть вся семья. Вцепившись друг в друга, семьи будут дружно смотреть на насекомых под кожей, ожившее пугало и мертвеца, который хочет найти большой палец своей ноги.

«Шафт»

В боевике «Хоббс и Шоу» злодея Идрис Эльбы называют «черным Суперменом», а в «Шафте» герой Сэмюэла Л. Джексона — «черный Джеймс Бонд». Отчасти, наверное, потому, что в современном мире места для него почти не осталось, но его методы все равно работают. И да, не стоит сравнивать его с Морфеусом.

«Язык нации»

Про создание корейской письменности (хангыля) на родине уже снято несколько сериалов, и вот на подходе фильм с недавним триумфатором Канн Сон Кан-хо в роли короля Седжона Великого. Чосонский правитель собирает лучшие умы, чтобы они придумали письменность, которая бы не требовала долгого изучения и была понятна простым людям. Например, существует премия ЮНЕСКО имени короля Седжона за распространение грамотности на родном языке.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.