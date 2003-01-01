Владимир Мединский похвалил сериал HBO «Чернобыль»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал о своих ощущениях от сериала «Чернобыль», рассказывающего о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Глава ведомства высоко оценил качество проекта.

«Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой „красной клюквы“ там нет, — заявил Мединский. — В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже».

«Я смотрел его вместе с отцом, он ликвидатор, — добавил министр в интервью «Эху Москвы». — Он сказал, что это тяжелое кино, действительно достаточно близкое к правде, хотя некоторые вещи — это откровенное передергивание. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции, но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности».

Мединский признался, что успел посмотреть только три эпизода сериала.

Пятисерийный мини-сериал канала HBO рассказывает о печально знаменитой аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, когда разрушился четвертый энергоблок, расположенный неподалеку от Припяти. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью уничтожен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. В центре сюжета находятся люди, которые разбираются в причинах аварии и пытаются понять, что делать дальше.

О создании «Чернобыля» КиноПоиск рассказывал здесь. Также читайте, что еще посмотреть о событиях 1986 года.

Источник: РБК