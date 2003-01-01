Экранизация игры «Uncharted» выйдет в 2020 году

Студия Sony выбрала дату релиза для приключенческой картины «Неизведанное: Удача Дрейка». Экранизация одноименной игры увидит свет 18 декабря 2020 года. Том Холланд сыграет в фильме молодого охотника за сокровищами Нэйтана Дрейка. Дэн Трахтенберг занимает режиссерское кресло проекта.

Серия игр «Uncharted» рассказывает о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Потомок знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка, он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

О сюжете проекта практически ничего не известно. По слухам, картина станет приквелом игры и расскажет о первом приключении Дрейка.

В декабре 2020-го «Неизведанному» придется побороться за зрительское внимание с мюзиклом Стивена Спилберга «Вестсайдская история», премьера которого также состоится 20-го числа.

Sony определилась и с датами релизов еще нескольких проектов. Драма «Отцовство» с Кевином Хартом в главной роли выйдет 3 апреля 2020 года. В тот же день в кинотеатрах ожидаются «Новые мутанты». Музыкальная комедия Кэй Кэннон «Золушка» увидит свет 5 февраля 2021-го, а премьера сиквела «Клаустрофобов» состоится 14 августа, где столкнется с фильмом студии Disney «Айван, единственный и неповторимый».

Источник: THR

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