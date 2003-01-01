Трейлер третьего сезона «Джессики Джонс»: Конец пути

Сегодня, 17:49Обсудить0

«У каждого есть своя история, — говорит героиня Кристен Риттер. — С началом, серединой и концом». Вот и сериал «Джессика Джонс» подходит к концу: последний третий сезон увидит свет 14 июня, после чего завершится телевизионная вселенная Marvel/Netflix.

В начале третьего сезона Джессика рассчитывает оставить в прошлом жизнь детектива-одиночки и стать лучше — помогать людям, использовать свои суперспособности на благо других. Все меняется с появлением серийного убийцы Грегори Селинджера, который хочет доказать всему миру, что Джонс — фальшивка и совсем не герой. Джессика намерена остановить его, но сперва надо наладить расшатанные отношения с Тришей.

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