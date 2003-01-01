Слух дня: Студия Marvel выпустит новую «Фантастическую четверку» в 2022 году

Новая экранизация комиксов о Фантастической четверке может увидеть свет в 2022 году. Об этом со ссылкой на источник внутри студии Marvel сообщает сайт GeeksWorldWide. Инсайдер также утверждает, что режиссер «Человека-муравья» Пейтон Рид хочет поставить картину о главной суперсемье Marvel и уже предложил Кевину Файги свои идеи для проекта.

Стоит отметить, что данная информация — лишь неподтвержденный слух, который в итоге может оказаться фальшивкой.

Источники уверяют, что действие фильма Рида развернется в 1960-е, а сюжет коснется Квантового мира и, возможно, Черного Рыцаря. Режиссер ранее уже признавался в любви к Четверке и даже предлагал студии Fox до слияния с Disney проект о семье супергероев.

«Фантастическая четверка» — первая команда супергероев Marvel, созданная в 1961 году Стэном Ли и Джеком Кёрби. В состав входят ученый Рид Ричардс, его жена Сью Шторм, ее брат Джонни Шторм и друг детства Ричардса, Бен Гримм, которые в результате облучения космической радиацией получают невероятные суперспособности.

Права на «Фантастическую четверку» долгое время принадлежали студии Fox, которая несколько раз экранизировала комикс. Первый фильм вышел в 2005 году, но неудачный сиквел похоронил франшизу. В 2015-м Джош Транк перезапустил «Четверку», сделав историю более мрачной и реалистичной. Картина провалилась в прокате, и семью героев убрали в долгий ящик. После слияния с Disney персонажи вернулись к Marvel и теперь могут стать частью популярной киновселенной.

Источник: GWW