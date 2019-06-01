Софи Тернер дала пощечину Конану и еще 14 новостей дня

Анке Энгельке исполнит главную роль в сериале Netflix «Последнее слово»

Актриса сыграет женщину, которая за плату произносит траурные речи на похоронах. Но смерть ее собственного мужа заставляет понять, что она давно разочаровалась в семье и работе. Теперь она должна всеми силами отложить его похороны, чтобы найти правильные последние слова.

Источник: Deadline

Бригитт Ланди-Пейн и Самара Уивинг сыграют дочерей главных героев в комедии «Билл и Тед»

Когда-то путешествующие во времени друзья-раздолбаи Билл и Тед услышали пророчество о том, что их рок-н-ролл спасет Вселенную от гибели. Однако прошло уже много лет, но ту самую песню герои так и не написали. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Однако вскоре прибывает некий пришелец из будущего, напоминающий, что если Билл и Тед не выдадут свой хит, то всей Вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает, Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов. Дин Паризо поставит картину.

Источник: Deadline

Софи Тернер сыграла с Конаном О’Брайеном в игру «Текила-пощечина»

В гостях передачи «Конан» актриса рассказала, как звезды «Темного Феникса» развлекались на съемках. В частности, они играли в «Текилу-пощечину», когда один игрок должен выпить текилу, пока другой дает ему пощечину. Игровой процесс Тернер продемонстрировала на самом Конане.

Айк Баринхолц напишет комедию о выборах

Безымянный проект начинает с того, что громкий скандал заставляет женщину-политика оставить Вашингтон и вернуться в родной городок в Огайо. Там она решает помочь 12-летней племяннице со школьными выборами. Ситуация осложняется, когда она узнает, что племяннице противостоит сын человека, которому она сама проиграла 30 лет назад. Баринхолц также может исполнить в фильме главную мужскую роль.

Источник: THR

Элизабет Бэнкс разработает сериал на основе подкаста «Через мой труп»

Сюжет вращается вокруг Дэна и Уэнди, супругов и успешных нью-йоркских адвокатов, которые для окружающих выглядят как идеальная пара. Но трещина в браке запускает цепь из ссор и развода, которые приводят к убийству знаменитого юриста. Бэнкс выступит в качестве исполнительного продюсера проекта и займет режиссерское кресло сериала.

Источник: Variety

Иван Сергей получил роль в продолжении сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Актер сыграет мужа героини Тори Спеллинг. Звезды оригинального сериала 1990-х сыграют повзрослевшие версии своих персонажей, которые не виделись 19 лет после окончания оригинального сериала. Снова встретиться их заставляет идея одного из них — устроить перезапуск «Беверли-Хиллз 90210». Только запустить новую версию будет не так просто.

Источник: Deadline

Майкл Фимоньяри экранизирует роман Лорен Оливер «Реплика»

В центре сюжета — институт Хэвен, расположенный на небольшом острове рядом с побережьем Флориды, где поточно производят клонов для дальнейших экспериментов. Именно туда пытается пробраться Джемма, больная с рождения 16-летняя дочь одного из основателей крупной фармацевтической компании, финансирующей Хэвен. Однажды в болотах неподалеку происходит взрыв, и Джемма знакомится с Лирой — ее собственным клоном, сбежавшим из института. Оливер лично написала сценарий адаптации.

Источник: THR

Джимми Татро и Рики Велез снимутся в безымянной комедии Джадда Апатоу

Сюжет проекта, который Апатоу разрабатывает совместно с Питом Дэвидсоном, не раскрывается. Дэвидсон исполнит в фильме одну из главных ролей, а Апатоу поставит картину.

Источник: THR / Deadline

Кадры из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

В новом фильме Питер готов отдохнуть от супергеройской жизни и вместе с одноклассниками отправляется в Европу. Насладиться видами, однако, не удается. В скором времени на пороге появится Ник Фьюри, который заставляет Питера вновь примерить костюм Человека-паука и отправиться на очередное опасное приключение. На этот раз вместе с загадочным Мистерио он должен остановить странных существ, повелевающих стихиями. Российская премьера картины состоится 4 июля.

Брайан Тайри Генри может сняться в сиквеле «Тихого места»

Сюжет продолжения не раскрывается. Ожидается, что второй фильм коснется других семей, выживающих в мире, где любой лишний звук может привести к смерти от когтей инопланетных чудовищ. Автор «Тихого места» Джон Красински напишет сценарий сиквела и займет режиссерское кресло.

Источник: The Wrap

Джессика Хенвик получила роль в картине Софии Копполы On the Rocks

Фильм расскажет о молодой матери, которая решила восстановить отношения со своим отцом — убежденным холостяком и плейбоем. Вместе они отправляются в безудержный загул по Нью-Йорку. Главные роли в картине исполнят Билл Мюррей и Рашида Джонс.

Источник: Deadline

Ли Дэниелс спродюсирует сериал о Сэмми Дэвисе-мл.

Создатели проекта планируют показать жизнь и карьеру американского певца, актера и эстрадного исполнителя, который о период сегрегации в Штатах активно выступал в местах, закрытых для темнокожих. Дэвис-мл. входил в состав «Крысиной стаи» Фрэнка Синатры и участвовал вместе с Мартином Лютером Кингом в марше от Сельмы до Монтгомери.

Источник: Deadline

Постер третьего сезона «Джессики Джонс»

В третьем сезоне Джессике придется столкнуться с особо опасным и чрезвычайно умным психопатом, остановить которого в одиночку ей не под силу. Помочь может только Триш, но сперва надо залатать поломанные отношения с подругой. Однако в итоге противоречащие друг другу представления о героизме приведут к тому, что жизни обеих изменятся навсегда. Третий сезон «Джессики Джонс» станет доступен подписчикам Netflix 14 июня.

Элизабет Хёрли сыграет Моргану ле Фей в третьем сезоне «Беглецов»

«Беглецы» — история шести подростков, которые случайно узнают, что их родители входят в состав группы суперзлодеев под названием «Прайд». Эта группа руководит преступным миром Лос-Анджелеса. Дети узнают, что каждый из них, как и их родители, обладает какими-то способностями (а кто-то и вовсе не является человеком). Подростки решают, что не готовы принять такую судьбу, и пытаются сбежать от своих родителей. Хёрли появится в новом сезоне в образе легендарной колдуньи.

Источник: Deadline

Джаред и Джеруша Хесс экранизируют для Netflix детскую книгу «Единорог Тельма»

При стечении розовых и блестящих обстоятельств сбывается мечта пони Тельмы: она превращается в единорога и моментально становится поп-звездой с мировым именем. Но за славу, как обычно, приходится платить. Тельма должна научиться любить себя и близких, а не только яркий свет сцены. Супруги вместе напишут сценарий, а Джаред Хесс займет режиссерское кресло анимационного проекта.

Источник: Deadline

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