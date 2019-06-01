Квентин Тарантино назвал Серджио Леоне величайшим кинематографистом Италии

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К выходу книги Кристофера Фрэйлинга «Однажды на Диком Западе: Съемки шедевра» Квентин Тарантино написал эссе о своем любимом жанре — спагетти-вестерне. Режиссер признался, что картины Серджио Леоне сильно повлияли на его решение заняться кино, и заявил, что считает Леоне величайшим итальянским кинематографистом.

«Это как целая киношкола в одном фильме, — пишет Тарантино. — Он точно показывает, как режиссер вызывает у зрителя отклик, как добавить в свою работу узнаваемый почерк. Он меня совершенно заворожил. Я думал: „Вот так все и делается“. Благодаря этому у меня в голове появилась своя эстетика».

«Как по мне, я думаю, что он величайший кинематографист Италии, — продолжает постановщик. — Я бы даже сказал, что он лучшее возможное сочетание автора кино, который создает собственный мир и истории. Эти две вещи редко идут рука об руку. Он рождает личный драматический мир внутри жанра, при этом одновременно следует правилам жанра и постоянно нарушает их. Все для того, чтобы дать вам чудесный вестерн».

По словам Тарантино, больше всего на него как на режиссера повлияло использование музыки в фильмах Леоне:

«До него такое происходило случайно, когда кто-то думал, что было бы прикольно так сделать для небольшого эпизода, но не подходит для всего фильма. Но как мы монтируем сейчас: берем какую-нибудь рок-композицию и подгоняем под ее ритм. Это все началось с Леоне и Морриконе, в особенности с „Хорошего, плохого, злого“».

Тарантино считает, что Леоне проложил путь для современного кинематографа. «Ты не пропускаешь Леоне — ты начинаешь с Леоне», — заявил режиссер.

В последние годы Тарантино два раза обращался к жанру вестерна — с фильмами «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». В своем девятом фильме Тарантино почтил Леоне как минимум в названии (Однажды… в Голливуде»).

Источник: The Spectator

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