Создатели сериала Halo рассчитывают сделать свою «Игру престолов»

Сегодня, 11:01Обсудить0

Кики Вулфкил из компании 343 Industries, занимающейся разработкой видеоигр серии «Halo», сравнила будущую многосерийную экранизацию игры с проектом HBO «Игра престолов». Она считает, что в «Halo» хватает масштаба и сложности, которой была знаменита адаптация цикла Джорджа Р. Р. Мартина.

«Мы часто обсуждаем „Игру престолов“ в плане масштаба, размаха и сложности отношений, — говорит Вулфкил. — Предыстория „Halo“ — это своего рода политическая драма. В играх это упоминается вскользь, но в сопутствующих историях встречается чаще. Вот эта неоднозначность в стиле „Игры престолов“ — это очень интересно».

Вулфкил, однако, уточнила, что между Halo и «Игрой престолов» будет одна существенная разница: «В этом сериале мы не планируем использовать инцест».

Действие сериала развернется в XXVI веке, когда между земными силами Космического командования Объединенных Наций и религиозным союзом нескольких инопланетных рас идет ожесточенная война. Люди изо всех сил сражаются за выживание, но все же сдают свои позиции на всех фронтах. Последней надеждой в этих условиях стал проект SPARTAN-II — программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами.

Противникам удается найти и уничтожить планету вместе со спартанцами. Спастись удалось всего одному кораблю — «Колонне Осени», на которой оказался последний выживший спартанец Джон-117. Именно ему предстоит повернуть ход войны, когда он оказывается на таинственном инопланетном артефакте под названием Halo — мире-кольце.

Отто Батхёрст, постановщик экшена «Робин Гуд: Начало» и сериала «Черное зеркало», занимает режиссерское кресло проекта. Кайл Киллен и Джозеф Стэйтен написали сценарий адаптации. Главную роль исполнит Пабло Шрайбер.

Источник: Подкаст The AIAS Game Maker’s Notebook

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