«Утраченный символ» Дэна Брауна станет основой для сериала

Сегодня, 10:14Обсудить0

Канал NBC начал работу над новым сериалом «Лэнгдон». Сюжет проекта будет частично основан на романе Дэна Брауна «Утраченный символ» — третьей книге цикла о профессоре религиозной символогии Роберте Лэнгдоне. Дэниэл Церон («Декстер») напишет сценарий адаптации.

Проект расскажет о ранних событиях в жизни Лэнгдона, которого на большом экране трижды сыграл Том Хэнкс. После того как неизвестные похищают учителя Лэнгдона, он пытается выйти на его след с помощью серии смертельных головоломок. Все меняется, когда к делу подключается ЦРУ, которое заставляет Лэнгдона присоединиться к специальному отряду, вместе с коим тот обнаруживает следы страшного заговора.

Рон Ховард экранизировал три романа Брауна о Лэнгдоне и какое-то время планировал перенести на большой экран и «Утраченный символ». Однако в итоге адаптация увидит свет в виде сериала. Ховард возьмет на себя функции исполнительного продюсера многосерийного проекта.

Источник: The Wrap

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