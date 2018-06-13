Постер «Чудо-женщины: 1984»: Золотой наряд амазонки

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Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс опубликовала в Twitter первый тизер-постер второго фильма. На нем героиня Галь Гадот представлена в новом костюме: броне Золотого Орла, в которой Диана появлялась на страницах комиксов.

В подписи к постеру Дженкинс сообщила, что «Чудо-женщина: 1984», как и студия Warner, не будет представлена на предстоящем Comic-Con в Сан-Диего. По словам постановщицы, полноценная рекламная компания продолжения начнется в декабре.

Сюжет «Чудо-женщина: 1984» вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда, мечтающего вознестись до уровня настоящего божества. При помощи доктора Барбары Энн Минервы, специалиста по древней истории, Лорд надеется найти магический артефакт, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. Очередная находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Лорд, желая спастись от Гепарды, обращается за помощью к Диане, которая уже несколько десятилетий живет среди людей. Чтобы убедить ее выступить против Минервы, Лорд использует один из артефактов из своей коллекции и воскрешает Стива Тревора, пожертвовавшего собой в финале первого фильма.

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